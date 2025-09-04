Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

Anderlecht veut vendre Mario Stroeykens cet été, surtout vers l'Arabie saoudite ou la Turquie. Yari Verschaeren restera jusqu'à la fin de son contrat.

Yari Verschaeren, le numéro dix, ne quittera pas Anderlecht avant la fin du mercato. L’Arabie saoudite ne s’est pas intéressée à lui, alors que Trabzonspor le suit depuis un moment.

Verschaeren n’est pas intéressé par la Turquie, ce qui rend un transfert peu probable pour l’instant.



Pour Anderlecht, ça veut dire qu’il restera six mois dans l’équipe. En janvier, il pourrait partir pour une petite somme. Le club ne touchera pas beaucoup d’argent pour son milieu de terrain.

Stroeykens vers l’Arabie saoudite ?

Selon La Dernière Heure, Mario Stroeykens attire plus d’intérêt. Avec son profil et sa jeunesse, il plaît à des clubs en Turquie et en Arabie saoudite.

Si un club propose un projet sérieux et un bon salaire, le joueur pourrait accepter de partir. Pour Anderlecht, une offre de plusieurs millions serait idéale.