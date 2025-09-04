Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un nouveau départ se prépare à l'Union Saint-Gilloise. Henok Teklab, freiné par les blessures et jamais décisif à Bruxelles, est sur le point de rejoindre l'OH Louvain.

À l’Union Saint-Gilloise, le 'grand' ménage continue. Après plusieurs départs cet été, un autre joueur s’apprête à quitter le club. Un transfert est en préparation, selon Het Laatste Nieuws.

Henok Teklab n’a jamais trouvé sa place à Bruxelles. Arrivé il y a deux ans de Preußen Münster, en quatrième division allemande, il n’a pas confirmé les attentes placées en lui

Les blessures n’ont pas aidé. Son compteur reste bloqué à un but et trois passes décisives en 39 matchs. Un rendement trop faible dans une équipe qui vise toujours plus haut.

Écarté de la liste pour la Ligue des champions, Teklab est considéré comme indésirable. Il fait partie du dégraissage voulu par Sébastien Pocognoli pour alléger l'effectif.

La suite devrait se jouer à Louvain. Comme Casper Terho, Teklab espère y retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière. Il a une valeur marchande de 800 000 euros selon Transfermarkt.