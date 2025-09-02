Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'OH Louvain a entamé sa saison avec des résultats mitigés. Avec 7 points sur 18, l'équipe reste toutefois dans le coup, mais il faudra encore ajouter de la qualité pour espérer réussir une belle saison. Le club s'intéresse à un joueur de l'Union pour renforcer son effectif.

Les femmes de l'OH Louvain ont disputé la Ligue des champions la semaine dernière, mais chez les hommes, cela n’est encore jamais arrivé. À long terme, l’Europe reste un objectif, mais la construction du projet se fait par étapes.

Cette saison, sous la houlette du nouvel entraîneur David Hubert, OHL a pris 7 points sur 18 possibles. Pour ajouter de la qualité à son effectif, le club s’est tourné vers l’Union Saint-Gilloise.

Henok Teklab figure en effet sur les tablettes d’OH Louvain, rapporte La Dernière Heure ce mardi après-midi. Arrivé à l’Union à l’été 2023, l’Allemand ne fait désormais plus partie des plans du club bruxellois.

Des négociations en cours entre l’Union SG et l'OH Louvain

Teklab était présent sur le banc lors de la Supercoupe de Belgique face au Club de Bruges puis contre l’Antwerp en championnat, mais il a ensuite quitté le groupe en raison d’une blessure.

Au début de la saison dernière, l’ailier avait subi une grave blessure, avec une fracture du péroné. Des négociations sont actuellement en cours entre OHL et l’Union en vue d’un éventuel transfert.