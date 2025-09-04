"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Antwerp va toucher un gros chèque avec le transfert de Mahamadou Doumbia à Al-Ittihad. Environ 20 millions d'euros, plus bonus.

L'Antwerp va empocher une belle somme grâce à Mahamadou Doumbia. Le milieu de terrain va rejoindre Al-Ittihad. Le club saoudien déboursera environ 20 millions d'euros, plus des bonus.

Patrick Goots est surpris par cette destination. "Je comprends que Doumbia parte, je m’y attendais un peu, mais je suis étonné qu’il choisisse le désert", a-t-il déclaré dans la Gazet van Antwerpen.



"C’est un choix étrange pour un joueur prometteur de 21 ans. Mais nous vivons dans un monde où l’argent pèse de plus en plus. C’est clairement ce qu’il a privilégié."

Pour l’Antwerp, l’affaire est très rentable : Doumbia rapporte 20 millions alors qu’il n’avait coûté que 700 000 euros en 2023. Goots salue le travail de Marc Overmars, une nouvelle fois efficace dans les négociations.

"C’est une très belle opération d’Overmars. Ce qu’il a accompli à l’Antwerp est exceptionnel", conclut Goots.