Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

À quatre jours de la fin du mercato, Anderlecht doit combler le vide laissé par Kasper Dolberg. L'effectif offensif des Mauves s'est considérablement amoindri... et la piste la plus sérieuse mènerait jusqu'au Japon.

Kasper Dolberg a récemment été transféré à l’AFC Ajax Amsterdam. Ce départ laisse des opportunités à saisir dans le secteur offensif des Mauves. Mais la blessure d’Adriano Bertaccini fait mal au Sporting... Le joueur sera indisponible au moins jusqu’à la fin octobre et manquera donc plusieurs mois de compétition. Conséquence : le secteur offensif d’Anderlecht se retrouve sérieusement affaibli.



Seul Luis Vázquez tient encore la baraque en pointe à Anderlecht L'attaquant argentin avait lui aussi suscité de l'intérêt ces dernières semaines, mais le club a finalement jugé qu'il n'était pas possible de le vendre, même face à une offre financièrement intéressante. À Anderlecht, on croit évidemment toujours en Vázquez, mais c'est un profil très différent de Dolberg, tout comme Bertaccini l'est d'ailleurs. Reste que l'Argentin peut sans aucun doute rendre de précieux services dans certains matchs. Mais malgré dix buts inscrits durant la préparation, il n'a toujours pas réussi à vraiment s'imposer. La question est donc de savoir s'il recevra enfin sa chance chez les Bruxellois après la trêve internationale, et ce, sur plusieurs semaines. C'est pourquoi la cellule sportive est en quête de concurrence et de renfort offensif. Un nom surprenant circule : celui de Kento Shiogai. Le Japonais de 20 ans est sous contrat avec le NEC Nimègue et n'a joué que comme remplaçant cette saison. Bon début de saison pour Kento Shiogai au NEC Nimègue

Selon Transfermarkt, Shiogai a actuellement une valeur marchande de 850.000 euros. Il est par ailleurs sous contrat avec le NEC Nimègue jusqu’en juin 2028, ce qui signifie qu’il n’est pas contraint de quitter le club dès cet été.

Cependant, compte tenu de son statut de remplaçant de luxe, un départ pourrait tout de même être envisagé. Avec les dix millions d’euros encaissés grâce à la vente de Kasper Dolberg, les Mauves disposent en tout cas des moyens pour réaliser une bonne affaire aux Pays-Bas.

Shiogai, un profil intéressant pour Anderlecht ?

En trois apparitions comme remplaçant, il a déjà inscrit deux buts en 72 minutes de jeu avec le NEC, ce qui en fait un atout non négligeable. Grâce à sa vitesse et à son sens du but, il représente également un profil très différent de celui de Luis Vázquez, par exemple.

Reste à savoir s’il constituerait surtout un pari sur l’avenir ou s’il pourrait être immédiatement opérationnel dans les prochains mois. Quoi qu’il en soit, son talent a déjà largement été mis en évidence aux Pays-Bas.

🇯🇵 Anderlecht are showing interest in Japanese striker Kento Shiogai. Earlier, Feyenoord, RB Salzburg and AZ showed interest in the player. He has already played 3 matches this season in which he managed to score twice. 💜✨️ pic.twitter.com/nnensdDAGx — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) September 4, 2025

Il y a un peu plus d’un an, il a quitté l’Université japonaise de Keio pour rejoindre le NEC Nimègue. Le club néerlandais représentait sa première expérience à l’étranger. Désormais, un transfert vers la Belgique pourrait lui permettre d’ajouter une nouvelle étape à son passeport footballistique.

Feyenoord, l’AZ et Salzbourg ont également manifesté de l’intérêt pour le Japonais. Le principal problème pour l’instant est que le NEC Nimègue ne veut pas laisser partir Shiogai malgré l’intérêt d’Anderlecht. "Nous ne laisserons pas partir Kento", a déclaré Carlos Aalbers, directeur sportif.