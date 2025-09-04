Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

À quatre jours de la fin du mercato, Anderlecht doit combler le vide laissé par Kasper Dolberg. L'effectif offensif des Mauves s'est considérablement amoindri... et la piste la plus sérieuse mènerait jusqu'au Japon.

Kasper Dolberg a récemment été transféré à l’AFC Ajax Amsterdam. Ce départ laisse des opportunités à saisir dans le secteur offensif des Mauves. Mais la blessure d’Adriano Bertaccini fait mal au Sporting...

Le joueur sera indisponible au moins jusqu’à la fin octobre et manquera donc plusieurs mois de compétition. Conséquence : le secteur offensif d’Anderlecht se retrouve sérieusement affaibli.

Lire aussi… Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

Seul Luis Vázquez tient encore la baraque en pointe à Anderlecht

L’attaquant argentin avait lui aussi suscité de l’intérêt ces dernières semaines, mais le club a finalement jugé qu’il n’était pas possible de le vendre, même face à une offre financièrement intéressante.

À Anderlecht, on croit évidemment toujours en Vázquez, mais c’est un profil très différent de Dolberg, tout comme Bertaccini l’est d’ailleurs. Reste que l’Argentin peut sans aucun doute rendre de précieux services dans certains matchs.

Mais malgré dix buts inscrits durant la préparation, il n’a toujours pas réussi à vraiment s’imposer. La question est donc de savoir s’il recevra enfin sa chance chez les Bruxellois après la trêve internationale, et ce, sur plusieurs semaines.

C’est pourquoi la cellule sportive est en quête de concurrence et de renfort offensif. Un nom surprenant circule : celui de Kento Shiogai. Le Japonais de 20 ans est sous contrat avec le NEC Nimègue et n’a joué que comme remplaçant cette saison.

Bon début de saison pour Kento Shiogai au NEC Nimègue

Selon Transfermarkt, Shiogai a actuellement une valeur marchande de 850.000 euros. Il est par ailleurs sous contrat avec le NEC Nimègue jusqu’en juin 2028, ce qui signifie qu’il n’est pas contraint de quitter le club dès cet été.

Cependant, compte tenu de son statut de remplaçant de luxe, un départ pourrait tout de même être envisagé. Avec les dix millions d’euros encaissés grâce à la vente de Kasper Dolberg, les Mauves disposent en tout cas des moyens pour réaliser une bonne affaire aux Pays-Bas.

Shiogai, un profil intéressant pour Anderlecht ?

En trois apparitions comme remplaçant, il a déjà inscrit deux buts en 72 minutes de jeu avec le NEC, ce qui en fait un atout non négligeable. Grâce à sa vitesse et à son sens du but, il représente également un profil très différent de celui de Luis Vázquez, par exemple.

Reste à savoir s’il constituerait surtout un pari sur l’avenir ou s’il pourrait être immédiatement opérationnel dans les prochains mois. Quoi qu’il en soit, son talent a déjà largement été mis en évidence aux Pays-Bas.

Il y a un peu plus d’un an, il a quitté l’Université japonaise de Keio pour rejoindre le NEC Nimègue. Le club néerlandais représentait sa première expérience à l’étranger. Désormais, un transfert vers la Belgique pourrait lui permettre d’ajouter une nouvelle étape à son passeport footballistique.

Feyenoord, l’AZ et Salzbourg ont également manifesté de l’intérêt pour le Japonais. Le principal problème pour l’instant est que le NEC Nimègue ne veut pas laisser partir Shiogai malgré l’intérêt d’Anderlecht. "Nous ne laisserons pas partir Kento", a déclaré Carlos Aalbers, directeur sportif.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
NEC
Kento Shiogai

Plus de news

Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

09:00
LIVE : Suivez Liechtenstein - Belgique en direct commenté (20h45) Live

LIVE : Suivez Liechtenstein - Belgique en direct commenté (20h45)

17:55
Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

15:30
Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

17:30
Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Varela - Puertas - Lynen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Varela - Puertas - Lynen

14:00
Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

16:00
Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

16:40
L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

14:30
Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

15:00
OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

14:00
Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

13:00
Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

12:20
"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

13:20
OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

13:40
Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

12:40
Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

11:20
Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

11:40
10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10:00
Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

12:00
Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

11:00
3
Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

10:40
Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

10:20
Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

23:20
Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

08:00
Dender a trouvé son nouvel entraîneur en Challenger Pro League

Dender a trouvé son nouvel entraîneur en Challenger Pro League

07:40
La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

09:30
"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

21:40
Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

08:30
La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

07:20
Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

23:20
L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

21:00
2
Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

06:30
"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

23:00
5
Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved