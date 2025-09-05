Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

C'est le grand jour à Anderlecht. L'avenir du club se joue ce matin : le sort de Wouter Vandenhaute sera tranché et son successeur à la présidence pourrait être désigné. Les décisions sont attendues vers 11 heures.

Il y a quelques jours à peine, nous écrivions qu’il n’y avait encore aucune certitude quant au fait que Wouter Vandenhaute serait effectivement démis de ses fonctions de président du RSC Anderlecht.

Avec, entre autres, Tomas Van Den Spiegel et Patrick Lefevere, le conseil d’administration d’Anderlecht compte également quelques personnes favorables à Vandenhaute. Pourtant, le licenciement devrait être approuvé à l’unanimité.

Le conseil d’administration est composé de Wouter Vandenhaute, Marc Coucke, Joris Ide, Ben Jansen, Étienne Davignon, Luc Deleu, Tomas Van Den Spiegel, Patrick Lefevere et Philippe Close. Vandenhaute ne sera pas présent lors du vote.

Qui sera le successeur de Vandenhaute ?

Le conseil d’administration se réunit à 11 heures. C’est à ce moment-là qu’un successeur à Vandenhaute pourrait être désigné, au moins provisoirement. Le nom de Marc Coucke circule, mais Étienne Davignon pourrait également être choisi.

À plus long terme, c’est Michael Verschueren qui est évoqué. Reste aussi la question des actions : quel rôle Vandenhaute jouera-t-il encore à ce niveau ? Cela devrait se préciser dans les prochaines heures, voire plus tard.