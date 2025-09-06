Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Indésirable au Club de Bruges, Michal Skoras va changer d'air. L'ailier polonais de 25 ans, recruté 6 millions l'été dernier, devrait rejoindre La Gantoise.

Indésirable au Club de Bruges, Michal Skoras ne figure plus dans les plans de Nicky Hayen. À 25 ans, l’ailier polonais devait trouver une porte de sortie pour relancer sa carrière.

Les discussions se sont intensifiées entre le Club de Bruges et La Gantoise. Un accord a été trouvé selon Het Nieuwsblad. Il ne reste plus qu’à valider la visite médicale avant que le transfert ne soit officialisé.

Recruté pour six millions d’euros en 2023, Skoras n’a pas justifié cet investissement. Invisible cette saison, il n'est plus qu’un joueur de rotation.

Il est sous contrat avec Bruges jusqu’en 2027. Sa valeur marchande est évaluée à 2,5 millions d’euros selon Transfermarkt. Bruges a préféré s'en débarasser.

Pour les Blauw en Zwart, c’est une perte financière mais aussi une libération. Pour Skoras, c’est surtout la possibilité de repartir à zéro et de prouver qu’il vaut mieux que ça.