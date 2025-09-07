Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

Hyeon-gyu Oh, l'attaquant de Genk, a disputé ses premières minutes de jeu depuis son transfert avorté à Stuttgart. Lors d'un match amical contre les États-Unis, il est entré en jeu à la 63e minute et a participé à la belle victoire 0-2 de la Corée du Sud.

À l'issue de la rencontre, Oh est revenu sur son transfert avorté vers la Bundesliga. "J'étais déçu, car j'étais prêt physiquement et mentalement", a-t-il déclaré à la presse coréenne aux États-Unis. "Mais dès que j'ai quitté Stuttgart pour rejoindre la sélection, j'ai laissé cela derrière moi".

L'attaquant de 24 ans était impatient de jouer en Allemagne, mais respecte la décision de Stuttgart. Selon le VFB, des traces d'une ancienne blessure au ligament croisé auraient compromis sa visite médicale. "Depuis le lycée, je n'ai jamais eu de problème à mon genou et je n'ai jamais manqué de matchs en raison de blessures, même pas au Celtic et Genk", s'interroge à Genk.

Un transfert à 28 millions qui s'envole

Le coup est rude pour le joueur, qui avait déjà fait ses adieux aux supporters de Genk et à ceux qu'il considérait comme ses anciens équipiers : "La vie ne serait pas amusante s'il n'arrivait que des bonnes choses. Il faut persévérer, peu importe les épreuves", tente-t-il de philosopher.

Au lieu de devenir aigri, Oh adopte une attitude positive. "Je vais juste faire de mon mieux et faire mes preuves. Si je deviens si bon au point que chaque équipe veuille de moi, il n'y aura pas de problème".

Le Sud-coréen avait déjà vécu un été pesant, avec l'ombre de Tolu Arokodare jusqu'au bout du mercato. Oh va désormais pouvoir montrer ce qu'il vaut comme titulaire dans le Limbourg. Et si son ration est aussi prolifique que comme supersub, cela pourrait faire très mal.