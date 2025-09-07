L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

Mahamadou Doumbia a été l'un des départs surprise de cette fin de mercato. Il est parti pour l'Arabie Saoudite, et l'Antwerp cherchait donc un remplaçant.

C'est une grosse perte pour l'Antwerp que celle de Mahamadou Doumbia, moteur de l'entrejeu depuis deux ans et qui va bientôt rejoindre Al-Ittihad, en Arabie Saoudite. Le Great Old devait donc remplacer le Malien de 21 ans, et a trouvé l'heureux élu.

L'Antwerp passera d'un Mahamadou à l'autre puisque c'est Mahamadou Diawara (20 ans), joueur de l'Olympique Lyonnais, qui va rejoindre le Bosuil. Il va être prêté par l'OL pour une somme de 250.000 euros, avec une option d'achat de 3 millions d'euros et 15% à la revente, annonce Le Parisien.

Diawara passera sa visite médicale ce dimanche en Belgique avant de devenir un joueur de l'Antwerp. Le club anversois prendra en charge l'intégralité de son salaire.

Formé au PSG, Mahamadou Diawara a rejoint Lyon en 2023 et y a joué 16 rencontres avec l'équipe A. En seconde partie de saison passée, il avait été prêté au Havre où il a joué 15 matchs.

International français jusqu'en U19, Diawara ne partage pas avec Doumbia que le même prénom et le même poste puisqu'il a également des origines maliennes.