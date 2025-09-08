Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

Westerlo n'a pas terminé son mercato. Les Campinois finalisent l'arrivée de Jonas Rouhi en provenance de la Juventus.

Ces dernières années, Westerlo s'est fait une joie d'attirer de jeunes talents internationaux à forte marge de progression comme Nene Dorgeles ou Luka Vuskovic. Et cela pourrait bien continuer dans les dernières heures du mercato.

Selon Fabrizio Romano, la direction est ainsi parvenue à un accord verbal avec la Juventus pour le prêt de Jonas Rouhi, un arrière gauche suédois de 21 ans.

🚨🇧🇪 EXCL: Westerlo agree deal with Juventus to sign 21 year old fullback Jonas Rouhi on initial loan deal.



Understand the agreement also includes a buy option clause.



Verbal agreement is done, medical next. pic.twitter.com/NXg4aEocLq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 septembre 2025

Déjà entré en action avec la Juventus

Il a déjà foulé six fois le terrain avec l'équipe première. Cette saison, il était sur le banc lors du premier match contre Parme, il a ensuite sauté de la sélection contre le Genoa.

Rouhi arrivera d'abord en prêt, Westerlo a également négocié une option d'achat. L'accord ayant déjà été trouvé, la prochaine étape sera la visite médicale du joueur.

Monté au jeu en Ligue des Champions la saison dernière, Jonas Rouhi devrait donc s'aguerrir en Pro League cette saison. Un nouveau coup dans le mille de la part de Westerlo ?