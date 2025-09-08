C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

On le savait, la dernière journée de mercato sera animée au Standard. Les Rouches sont en passe d'officialiser leur douzième recrue de l'été, venue tout droit d'Ouzbékistan.

Lorsqu'il est arrivé au Standard pour reprendre le rôle de directeur sportif, Marc Wilmots avait estimé que le secteur défensif était déjà bien fourni au vu des statistiques de la saison dernière, et que c’était plutôt le milieu de terrain et l’attaque qu’il fallait renforcer.

Un constat juste, mais depuis, les Rouches ont perdu de nombreux défenseurs, comme Ngoy, Camara, Sutalo, Leunga Leunga, Szalai ou encore… David Bates, qui n’a plus joué depuis bientôt un an (20/10).

Le Standard tient son nouveau défenseur central

Alors que Wilmots comptait sur une fin de mercato tranquille et un effectif déjà construit, il a fallu s’activer ces derniers jours pour renforcer le côté gauche et la défense centrale, mais aussi pour libérer Grejohn Kyei et Souleyman Doumbia.

Il est en passe d’accomplir sa première mission. En effet, selon les informations de Sudinfo, que nous sommes également en mesure de confirmer, le défenseur central ouzbek Mukhammadrasul Abdumazhidov va devenir la douzième recrue des Liégeois et donc, en quelque sorte, le remplaçant de Nathan Ngoy.

Le défenseur central de 21 ans arrive du Pakhtakor, en Ouzbékistan. International U23, il était en pleine saison de Super Liga, qui a débuté au mois de mars, et a disputé les seize derniers matchs, quasiment sans quitter le terrain. Il deviendra le premier joueur ouzbek à porter le maillot du Standard.