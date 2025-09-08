Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation

Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un arrière gauche, un défenseur central, et les dossiers Grejohn Kyei et Souleyman Doumbia : la fin du mercato s'annonce agitée au Standard.

Nous y sommes : c’est le deadline day en Belgique ! Le mercato estival fermera ses portes à 23h59 ce lundi soir, et presque tous les clubs pourraient encore réaliser un ou plusieurs transferts en cette fin d’été. Au Standard, c’est surtout le secteur défensif que Marc Wilmots souhaite renforcer, après avoir constaté que la défense actuelle éprouve des difficultés en bloc haut.

Le directeur sportif des Rouches avait jugé que la défense constituait le point fort de la saison dernière et qu’il n’était pas nécessaire de la renforcer. Mais celle-ci n’évolue plus de la même manière, doit désormais participer au jeu et a perdu plusieurs éléments importants, comme Nathan Ngoy, Ilay Camara, Bosko Sutalo, Attila Szalai ou Daryl Leunga Leunga, tandis que David Bates reste blessé.

Le Standard est donc à la recherche d’au moins un joueur défensif supplémentaire et suit toujours la situation d’Eduard Sobol, ancien joueur du Club de Bruges et de Genk, qui manque de temps de jeu à Strasbourg. Il fait partie des profils à l’étude, mais la direction mise désormais sur Eric Bocat, passé par Mouscron et Saint-Trond, en manque de temps de jeu à Stoke City. Bocat est la nouvelle cible prioritaire, Sobol arrive en deuxième position.

Bocat plutôt que Sobol à gauche, la piste Utkus ne devrait pas aboutir

Si un défenseur central pourrait également être recruté et que la piste menant à Edgaras Utkus, du Cercle de Bruges, a été étudiée, probablement en vain, le Matricule 16 n’a pas abandonné l’idée de faire venir un dernier élément créatif, capable de devenir l’un des organisateurs du jeu. Les opportunités de fin de mercato sont analysées, mais les demandes salariales des joueurs ne coûtant quasiment aucune indemnité sont souvent élevées pour les Rouches.

Du côté des départs, le Standard espère encore trouver une solution pour Grejohn Kyei, qui pourrait quitter le club après ce lundi soir, puisque le mercato n’est pas encore fermé dans tous les pays. Des clubs russes, du Moyen-Orient et de Turquie se sont renseignés ces dernières semaines, mais aucun ne semble réellement intéressé. Le Français pourrait donc rester jusqu’en janvier, sauf si une rupture de contrat s’avère la meilleure option. La situation est la même pour Souleyman Doumbia, revenu prématurément de son prêt en MLS.

Pour le reste, seule une grosse offre de dernière minute pourrait bouleverser les plans. Les titulaires actuels et les autres joueurs ne sont pas sur le départ, mais le Standard aurait du mal à refuser une offre de plusieurs millions d’euros. Marc Wilmots voulait agir vite pour ne pas céder à la précipitation de la fin du mercato, mais cette dernière journée pourrait tout de même s’avérer intense à Sclessin.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Standard
Ukraine
Eduard Sobol
Grejohn Kyei

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Godts - Sobol - Kyei - Rouhi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Godts - Sobol - Kyei - Rouhi

10:20
Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

10:20
Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

10:00
La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

09:30
C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

08:30
Droit de veto à lever : pourquoi Anderlecht ne connaîtra pas son nouveau président avant octobre

Droit de veto à lever : pourquoi Anderlecht ne connaîtra pas son nouveau président avant octobre

08:00
"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

07:40
Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

07:00
"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

07:23
Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

23:50
Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

06:30
Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

23:31
🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

23:20
Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

23:00
Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

Marc Coucke n'est pas seul : un sérieux indice sur l'avenir d'Anderlecht dans les tribunes face au Kazakhstan ?

22:20
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

22:34
Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Haraguchi - Sambu - Salifou

21:20
Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

Solution d'avenir ? Un attaquant prêté par le Standard lance son équipe en Coupe

21:00
🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

🎥 Le football champagne que le Lotto Park attend depuis des années : le chef d'oeuvre des Diables pour ourvir le score

22:00
1
Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

21:40
Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

Le transfert surprise de fin de mercato ? 74 sélections, tourment des Diables en Coupe du Monde et à la relance en D1B

21:20
Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

Comment rebondir après être passé à côté du transfert choc de l'été ? "J'étais prêt, physiquement et mentalement"

20:30
Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

Cette fois, ils ont même tiré : le Liechtenstein lutte (presque) jusqu'au bout, nouveau leader dans le groupe des Diables

20:00
Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

Raskin de retour dans le onze, Trossard aussi : la compo des Diables contre le Kazakhstan

19:42
12
Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

Anderlecht sans nouvel attaquant ? La mission impossible d'Olivier Renard touche bientôt à sa fin

19:30
"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

"On ne m'a jamais imposé ça" : retour sur une idée reçue qui collait à la peau du Standard ces dernières saisons

14:30
Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

18:30
"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

19:00
L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

17:30
Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

Quel onze pour les Diables ? Suivez Belgique-Kazakhstan sur Walfoot.be

16:53
Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

Wasinski déjà buteur avec le RFC Liège, l'Olympic se rassure contre Braine : tous les résultats de la Coupe de Belgique

18:02
Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

17:00
"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

"C'est inacceptable" : le PSG furibard sur Didier Deschamps, une affaire encombrante pour l'Équipe de France

16:30
Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

15:30
"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

"L'entraîneur dont la Belgique avait besoin" : Pierre Locht conquis par Garcia après avoir été consulté...pour Tedesco

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved