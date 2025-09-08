Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation

Un arrière gauche, un défenseur central, et les dossiers Grejohn Kyei et Souleyman Doumbia : la fin du mercato s'annonce agitée au Standard.

Nous y sommes : c’est le deadline day en Belgique ! Le mercato estival fermera ses portes à 23h59 ce lundi soir, et presque tous les clubs pourraient encore réaliser un ou plusieurs transferts en cette fin d’été. Au Standard, c’est surtout le secteur défensif que Marc Wilmots souhaite renforcer, après avoir constaté que la défense actuelle éprouve des difficultés en bloc haut.

Le directeur sportif des Rouches avait jugé que la défense constituait le point fort de la saison dernière et qu’il n’était pas nécessaire de la renforcer. Mais celle-ci n’évolue plus de la même manière, doit désormais participer au jeu et a perdu plusieurs éléments importants, comme Nathan Ngoy, Ilay Camara, Bosko Sutalo, Attila Szalai ou Daryl Leunga Leunga, tandis que David Bates reste blessé.

Le Standard est donc à la recherche d’au moins un joueur défensif supplémentaire et suit toujours la situation d’Eduard Sobol, ancien joueur du Club de Bruges et de Genk, qui manque de temps de jeu à Strasbourg. Il fait partie des profils à l’étude, mais la direction mise désormais sur Eric Bocat, passé par Mouscron et Saint-Trond, en manque de temps de jeu à Stoke City. Bocat est la nouvelle cible prioritaire, Sobol arrive en deuxième position.

Bocat plutôt que Sobol à gauche, la piste Utkus ne devrait pas aboutir

Si un défenseur central pourrait également être recruté et que la piste menant à Edgaras Utkus, du Cercle de Bruges, a été étudiée, probablement en vain, le Matricule 16 n’a pas abandonné l’idée de faire venir un dernier élément créatif, capable de devenir l’un des organisateurs du jeu. Les opportunités de fin de mercato sont analysées, mais les demandes salariales des joueurs ne coûtant quasiment aucune indemnité sont souvent élevées pour les Rouches.

Du côté des départs, le Standard espère encore trouver une solution pour Grejohn Kyei, qui pourrait quitter le club après ce lundi soir, puisque le mercato n’est pas encore fermé dans tous les pays. Des clubs russes, du Moyen-Orient et de Turquie se sont renseignés ces dernières semaines, mais aucun ne semble réellement intéressé. Le Français pourrait donc rester jusqu’en janvier, sauf si une rupture de contrat s’avère la meilleure option. La situation est la même pour Souleyman Doumbia, revenu prématurément de son prêt en MLS.

Pour le reste, seule une grosse offre de dernière minute pourrait bouleverser les plans. Les titulaires actuels et les autres joueurs ne sont pas sur le départ, mais le Standard aurait du mal à refuser une offre de plusieurs millions d’euros. Marc Wilmots voulait agir vite pour ne pas céder à la précipitation de la fin du mercato, mais cette dernière journée pourrait tout de même s’avérer intense à Sclessin.