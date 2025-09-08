Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

En manque de temps de jeu en ce début de saison, notamment en raison d'une légère blessure, Mika Godts aurait pu rejoindre Besiktas dans les derniers jours du mercato. L'Ajax, cependant, refuse catégoriquement de céder son jeune joueur belge.

Le mercato estival a déjà fermé ses portes dans la plupart des grands championnats européens. Il se clôturera ce lundi soir en Belgique et, dans quatre jours, le 12 septembre, en Turquie.

Les clubs de Super Lig se concentrent en cette fin d’été sur les joueurs manquant de temps de jeu dans les grands clubs européens et qui n’ont pas été transférés cet été. Mika Godts fait partie de cette catégorie.

Le joueur belge de 20 ans, victime d’un léger pépin physique, doit pour le moment se contenter d’un statut de remplaçant et n’a joué que 55 minutes lors des quatre premiers matchs d’Eredivisie cette saison. Sa situation ne lui permet pas vraiment d’entrer dans les plans de Rudi Garcia, alors que la Coupe du monde approche à grands pas et qu’une place dans la sélection pourrait constituer un objectif pour le jeune ailier.

Besiktas tente le coup Mika Godts, en vain

Un profil idéal pour la Turquie, et notamment pour Besiktas, qui, selon le média néerlandais Voetbal International, aurait proposé ce week-end une offre avoisinant les 15 millions d’euros pour Mika Godts.

La réponse de l’Ajax Amsterdam aurait été très claire : malgré son faible temps de jeu actuel, Mika Godts n’est pas à vendre, et les Ajacides ne souhaitent pas collaborer à un transfert. Il devra donc retrouver sa place à l’Ajax, où il est encore sous contrat jusqu’en 2029.