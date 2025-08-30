Marc Wilmots n'a pas fini son travail : à quoi s'attendre de la fin du mercato du Standard ?

Le mercato fermera ses portes dans dix jours en Belgique, et le Standard pourrait encore bouger. La direction liégeoise aimerait encore recruter, au moins, deux profils.

Quel Standard verra-t-on sous les ordres de Vincent Euvrard ? Un premier élément de réponse sera donné ce dimanche à Louvain, même si le nouveau T1 des Rouches n’aura eu que trois jours pour rencontrer son groupe et préparer la rencontre.

Depuis le début de sa carrière, Euvrard a souvent disposé ses équipes dans un système à trois défenseurs centraux. Un dispositif qui pourrait être mis en place avec le noyau actuel du Standard, mais qui réduirait fortement les solutions défensives disponibles sur le banc.

Encore du mouvement au Standard avant la fin du mercato ?

Selon nos informations, la direction liégeoise est donc, depuis plusieurs jours, à la recherche d’un nouveau défenseur central. Les Rouches privilégient une opportunité de marché en cette fin de mercato et cherchent évidemment la solution la plus abordable possible.

Il nous revient toutefois que ce n’est pas le seul profil ciblé par Marc Wilmots. Une grande partie de la créativité offensive de l’équipe repose actuellement sur Adnane Abid, qui n’est pas encore à son meilleur niveau et qui ne peut pas assumer ce rôle seul. Un médian créatif et offensif est donc également recherché par la direction, malgré l’arrivée récente de Mohamed El Hankouri.

Côté départs, aucun joueur n’est en instance pour le moment, mais chaque offre intéressante sera étudiée. Une solution pourrait être trouvée pour Léandre Kuavita, tandis que Souleyman Doumbia, revenu prématurément de son prêt à Charlotte, doit quitter le club, tout comme Grejohn Kyei.