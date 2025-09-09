OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

L'OH Louvain a donné un sérieux coup de boost à son attaque. Sory Kaba (30 ans) fait officiellement son retour dans le club où il avait inscrit douze buts il y a quatre ans.

Le Guinéen d’1m91 a signé pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire, après que Las Palmas a résilié plus tôt cette semaine le contrat de l’attaquant.

Le transfert de Kaba signifie que le club louvaniste dispose enfin du grand attaquant que David Hubert réclamait depuis des semaines pour permettre au jeune Traoré (18 ans) de s’exprimer pleinement. Kaba doit renforcer l’axe et garantir des buts en Jupiler Pro League.

L'OH Louvain avait connu un début de saison difficile, mais s’est relancé avec des victoires contre Dender et le Standard. L’équipe est désormais dixième et sort de la zone dangereuse, mais veut poursuivre sur cette lancée en ajoutant encore de la qualité à son effectif.

Plus tôt cette semaine, l'OH Louvain avait également recruté Henok Teklab en provenance de l’Union. L’ailier doit apporter plus de dynamisme et de créativité sur les flancs, afin de rendre l’attaque louvaniste plus variée et dangereuse.

Kaba avait déjà porté les couleurs de l'OH Louvain lors de la saison 2021-2022, où il avait marqué les esprits avec 12 buts en 29 matchs. Son retour est donc accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les joueurs, le staff et les supporters.

Avec l’officialisation de ce transfert, l’attaque de l'OH Louvain est plus complète que jamais. Le duo Kaba-Traoré offre à Hubert de nouvelles options tactiques et augmente les chances du club de s’installer solidement dans le ventre mou du championnat.