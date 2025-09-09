Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains
Photo: © photonews

Les Francs Borains ont été actifs dans les dernières heures du mercato. Parmi les nouveaux venus, Amine Benfriha, un attaquant formé au Standard.

Eliminé sans gloire par Ninove en Coupe de Belgique (privant l'équipe d'une affiche contre Anderlecht), les Francs Borains voulaient se refaire avec plusieurs renforts, notamment en attaque. Ce qui explique l'arrivée de Massimo Bruno. La direction a également officialisé le transfert, déjà acquis, d'Amine Benfriha.

Il s'agit d'un attaquant de 19 ans, actif du côté des U23 de Louvain la saison dernière. Benfriha arrive dans le cadre d'un transfert libre, il a été mis sous contrat jusqu'en fin de saison et amènera plus de concurrence en attaque.

Plus d'opportunités qu'au Standard et à Louvain ?

Son arrivée n'était un secret pour personne : le nouveau venu a déjà pris ses marques avec ses nouveaux coéquipiers la semaine dernière et était même monté au jeu lors de ce fameux match de Coupe. Il a déjà croisé la route des Francs Borains cet été lors d'un amical avec les U23 louvanistes.

Le garçon peut se targuer d'avoir été formé au Standard jusqu'à ses 18 ans, avec 16 apparitions avec le SL 16 à la clé : "Le RFB est un club plein d’ambition, avec des joueurs de qualité. J’espère m’intégrer au sein du groupe, gagner ma place et pouvoir marquer le plus de buts possible. On a l’opportunité d’avoir un coach avec une grande expérience de buteur et j’espère qu’il pourra nous la transmettre", explique-t-il sur les canaux officiels du club.

Le directeur sportif Laurent D’Affnay se félicite de son arrivée : "Amine est un joueur avec beaucoup de potentiel. Il souhaitait franchir une étape dans sa carrière en rejoignant un groupe pro, nous sommes heureux qu’il ait choisi notre club pour poursuivre son développement".

