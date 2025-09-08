Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

Devenu excédentaire à Courtrai et libéré en début de mercato, Massimo Bruno signe dans sa ville natale : Bossu, chez les Francs Borains.

Après avoir notamment disputé 148 rencontres avec le Sporting d'Anderlecht, 83 avec Charleroi, 39 avec le Red Bull Salzbourg et 28 avec Leipzig, Massimo Bruno s'était engagé avec Courtrai à l'aube de la saison 2022-2023.

Très peu utilisé lors des quinze premiers matchs suivant son arrivée, Bruno est ensuite entré dans le onze de départ, qu'il n'a quasiment plus quitté jusqu'au début de la saison suivante, où il a progressivement perdu sa place malgré quelques titularisations.

Massimo Bruno rejoint les Francs Borains

La saison dernière, celle de la descente pour Courtrai, il est devenu excédentaire et a dû se contenter de quelques entrées en fin de match. Cet été, il avait été libéré de son contrat lors du grand ménage des Kerels.

À la recherche d'un nouveau défi, le joueur de 31 ans rentre chez lui et signe à Bossu, sa ville natale, chez les Francs Borains, qui viennent de subir une déception en Croky Cup en étant éliminés avant de rencontrer une équipe de D1A.

Le club du président Georges-Louis Bouchez est ambitieux, mais peine à viser le haut du tableau en Challenger Pro League. Un Massimo Bruno en forme pourrait permettre au RFB de franchir un petit cap.