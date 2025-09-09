Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

Fenerbahçe a trouvé un successeur à José Mourinho : Domenico Tedesco a signé pour deux saisons à Istanbul. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges sera assisté par une légende du club.

Depuis son licenciement chez les Diables Rouges l'hiver dernier, Domenico Tedesco était toujours sans club. Notre ancien sélectionneur ne voulait pas se précipiter pour retrouver un banc de touche, préférant attendre le bon projet. Celui-ci a fini par arriver.

Également cité en Angleterre, Tedesco s'est finalement engagé à Fenerbehce. Le Turcs se cherchaient un nouveau T1 depuis le licenciement de José Mourinho suite à l'élimination contre Benfica lors des barrages de Ligue des Champions. Il succède ainsi à un grand nom du football européen.



Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco



Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.



2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki… pic.twitter.com/mHstSKry1v — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2025

Deux arrivées pour le prix d'une

L'entraîneur italien a signé un contrat de deux ans sur les rives du Bosphore. Il y sera assisté par Gökhan Gönül, de retour dans son ancien club. Gönül a longtemps été capitaine de l'équipe, défendant ses couleurs à 361 reprises.

Un indéniable capital sympathie pour le nouveau staff. Mais aussi une présence qui pourrait s'avérer à double tranchant pour Tedesco. En cas de mauvais résultats, il ne faudrait pas longtemps au public stambouliote pour réclamer de voir son ancien chouchou le remplacer comme T1.

Avant d'envisager de telles considérations, Domenico Tedesco arrive à temps pour...la fin du mercato. Le marché turc est en effet encore ouvert jusqu'à vendredi. De quoi attirer un renfort connu lors de son passage chez les Diables en dernière minute ?