Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

L'heure d'un nouveau défi a-t-elle sonné pour Domenico Tedesco ? L'ancien sélectionneur des Diables Rouges est cité en Turquie et en Angleterre.

Depuis la fin de son aventure à la tête des Diables Rouges, qui s'est terminée sur une année 2024 totalement loupée, Domenico Tedesco n'a pas retrouvé de défi. Brièvement cité en Allemagne et en Italie, il attend toujours l'offre qui lui remettra le pied à l'étrier.

Récemment, un club était évoqué pour le Germano-Italien : suite au licenciement de José Mourinho, le Fenerbahçe aurait en effet placé Tedesco assez haut sur la liste des successeurs potentiels au Portugais. Ce dernier n'a pas survécu à l'élimination en préliminaires de la Ligue des Champions face à Benfica.

Domenico Tedesco n'est cependant pas seul en lice, Ismail Kartal et Luciano Spalletti étant également cités. Mais une autre piste est désormais envisageable... en Premier League. Selon Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato notamment italien, Nottingham aurait en effet placé l'ex-sélectionneur fédéral sur sa liste.

Forest s'est en effet récemment séparé de Nuno Espirito Santo, en poste depuis 2023, après un début de saison moyen mais surtout des tensions avec sa direction. Ironie du sort : l'autre piste évoquée à Nottingham est celle menant à... José Mourinho, auquel Tedesco pourrait donc succéder en Turquie.

Un homme ne serait en tout cas pas ravi de voir Domenico Tedesco débarquer à Molineux : Matz Sels. Le gardien des Diables Rouges en avait beaucoup voulu au sélectionneur des Diables de ne pas l'avoir désigné n°1 après le départ de Courtois, puis suite au transfert de Koen Casteels en Arabie Saoudite. Il ne s'en était d'ailleurs pas caché quand Tedesco avait été licencié...