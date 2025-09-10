📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

L'heure est au bilan après la fin du mercato estival en Belgique. Notre championnat a confirmé son rôle de tremplin vers l'élite du football européen tout en restant mesuré dans ses dépenses.

Avec une balance positive de 234,68 millions d’euros, la Jupiler Pro League est le deuxième championnat européen le plus bénéficiaire de l’été, derrière la Ligue 1 et ses 353,1 millions d’euros. Suivent la Bundesliga, l’Eredivisie, la Championship et la Superliga danoise, toutes au-dessus des 100 millions d’euros de bénéfices cumulés.



La Jupiler Pro League a beaucoup vendu... et a renfloué ses caisses

À l’inverse, la Süper Lig turque affiche une balance négative de 162 millions d’euros, avant-dernière du classement. La lanterne rouge est la Premier League anglaise, qui a dépensé plus de 1,5 milliard d’euros de plus qu’elle n’a vendu. La "PL" creuse ainsi encore un fossé colossal avec le reste de l’Europe, confirmant son statut de bulle à part.

En termes de dépenses brutes, la Premier League domine largement : 3,6 milliards d’euros, un record absolu, soit 180 millions d’euros par club en moyenne. Derrière, on retrouve la Serie A avec "seulement" 1,2 milliard d’euros, soit trois fois moins.

La Belgique, elle, n’apparaît qu’à la dixième place des championnats les plus dépensiers, avec 133 millions d’euros investis. Pourtant, elle a vendu quasiment autant que le Portugal, les Pays-Bas ou la Championship, mais en dépensant bien moins.

En termes de ventes, les clubs de Premier League ont généré près de 2,1 milliards d’euros. À noter que de nombreux transferts internes à la Premier League ont gonflé les chiffres des achats comme des ventes. La Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1 ont également vendu pour un peu plus d’un milliard d’euros.

Suivent la Liga, la Championship et la Liga Portugal, qui ont vendu un peu plus que la Belgique. Les clubs de Pro League ont vendu pour 368 millions d’euros, et le probable départ de Jan-Carlo Simic vers Al-Ittihad devrait rapprocher ce chiffre des 390 millions. Ils ont dépensé à la hauteur de leurs moyens et affichent, pour la plupart, une balance des transferts très positive en cette fin d’été.

L'Union et Bruges devant les autres, encore une fois

Dans notre championnat, c’est l’Union Saint-Gilloise qui affiche la meilleure balance des transferts : 51,85 millions d’euros. Le Club de Bruges suit de près, avec 47 millions d’euros de bénéfice.

L’Antwerp complète le podium, bien aidé par la vente de Mahamadou Doumbia. Genk et Louvain, porté par le transfert d’Ezechiel Banzuzi, complètent le top 5.

En bas de classement, on retrouve le Sporting d’Anderlecht, qui devrait toutefois remonter après la vente de Jan-Carlo Simic, ainsi que le Standard de Liège. Notons cependant que le départ d’Aiden O’Neill, enregistré avant le début du mercato, n’est pas comptabilisé ici. Il permettrait au Matricule 16 de passer de justesse en positif, laissant la RAAL comme seule équipe avec une balance négative… de 300 000 euros.