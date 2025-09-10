Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément
Annoncé du côté d'Anderlecht après le licenciement de David Hubert, Philippe Clément a tenu à mettre les choses au clair.

Sans club depuis son départ des Rangers en février 2025, Philippe Clément n’échappe pas aux spéculations. Le coach belge, qui a dirigé 86 matchs en Écosse entre octobre 2023 et son licenciement, était annoncé un temps du côté d’Anderlecht.

Le scénario avait de quoi intriguer : David Hubert venait d’être écarté et la piste Clément circulait. Finalement, c’est Besnik Hasi qui a pris place sur le banc mauve. Mais l’ancien de Bruges a tenu à réagir publiquement.

Invité du podcast De Klokke, Philippe Clément a expliqué les choses. "Devenir entraîneur d'Anderlecht ne sera jamais une option pour moi. Après avoir travaillé seize ans au Club de Bruges, je ne m'imagine pas aller un jour à Anderlecht."

Fidèle à ses couleurs, l’entraîneur n’a pas caché où son cœur battait vraiment. "Je me vois bien revenir un jour (au Club de Bruges), mais je ne sais pas dans quel rôle ce sera."

Le coach belge ferme la porte à Anderlecht et laisse entrouverte celle d’un retour au Club de Bruges.

