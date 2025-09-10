Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

En ces temps troublés, Anderlecht doit plus que jamais pouvoir compter sur son acédémie. Les Mauves ont d'ailleurs prolongé le contrat d'un jeune attaquant.

Il y a cinq ans, Anderlecht a été chercher Terry Chinecherem du côté de Westerlo. Le garçon prend aujourd'hui de plus en plus de place avec les U18.

L'attaquant de 17 ans reste sur 5 buts en 10 matchs et est même monté à sept reprises avec les RSCA Futures en D1B, sans que son premier but en pro ne tombe pour autant.

La confiance du club

Le frère de Chike Van de Ven (attaquant qui évolue avec les U23 de Louvain) s'est également mis en évidence au tournoi de Montaigu, offrant le titre aux jeunes Mauves grâce à son but en finale.

Le voici récompensé pour ses progrès des derniers mois : deux ans après son premier contrat à seulement 15 ans, l'international U17 belge a été prolongé. Il est désormais lié au Sporting jusqu'en 2028.

Formé à Westerlo jusqu'à ses 9 ans, passé à Genk durant deux ans, Terry Chinecherem continue de monter en grade à Anderlecht. On pourrait ainsi le voir de plus en plus souvent en action en D1B.