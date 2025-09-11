Interview "Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| 0 réaction
"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vincent Euvrard a du pain sur la planche et cherchera sa première victoire sur le banc du Standard, vendredi contre Malines. En conférence de presse, il s'est exprimé sur trois cas plus sensibles : ceux de Matthieu Epolo, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen.

Le mercato estival étant désormais terminé, Vincent Euvrard peut se concentrer sur son groupe de joueurs, au Standard, qui devra se relever ce vendredi soir contre Malines après trois défaites consécutives subies en championnat.

Le nouveau T1 des Rouches, qui a donné des nouvelles de son infirmerie avant cette rencontre, s'est exprimé mercredi en conférence de presse sur quelques cas précis de son noyau. Parmi eux, Matthieu Epolo, courtisé par Toulouse dans les dernières heures du mercato français, mais resté à Sclessin.

Lire aussi… Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

Je comprends pourquoi d'autres équipes s'intéressent à Matthieu Epolo"

"On a certainement une attention particulière autour de Matthieu Epolo. Il fait des erreurs comme tous les jeunes joueurs, il a des hauts et des bas, mais il fait beaucoup de bonnes choses, comme la manière avec laquelle il a géré les derniers jours du mercato. Il m'a impressionné à l'entraînement dans son agressivité", a assuré Vincent Euvrard.

"Il est parti avec l'équipe nationale, il a voyagé, on l'a appelé pendant le mercato, il est revenu pour ne pas partir. Cela fait beaucoup de choses, mais Matthieu est très posé, très malin, calme et ambitieux. C'est un très bon jeune gardien et je comprends pourquoi d'autres équipes s'intéressent à lui. Il m'a confirmé son implication à l'entraînement et il est clairement mon choix numéro 1."

Euvrard a déjà parlé à Ilaimaharitra de ses cartes jaunes

Autre cas un peu sensible à gérer, celui de Marco Ilaimaharitra, qui compte déjà quatre cartes jaunes et qui se retrouve donc sous la menace d'une suspension. Lors du premier match de Vincent Euvrard sur le banc, à Louvain, le Malgache n'est pas passé loin de se faire exclure avant la pause, et même si son rôle l'oblige à faire certaines fautes, il devra faire attention à ne pas être averti trop souvent.

"Je lui ai parlé dès la mi-temps à Louvain. Il a eu un peu de chance juste avant la pause, car il aurait déjà pu prendre la deuxième. Je lui ai demandé s'il était capable de jouer 45 minutes sans prendre la deuxième carte, et il l'a très bien fait. Il m'a dit qu'il n'allait pas tricher et qu'il serait là quand l'équipe en a besoin."

"On doit veiller à ce qu'il ne prenne pas trop de cartons, même si cela fait partie de sa position quand on est un peu trop ouverts. Les espaces sont plus grands et c'est là qu'il faut faire le petit sacrifice. Avec sa qualité, je suis certain qu'il saura bien gérer ça."

Casper Nielsen, un exemple d'implication qui doit encore retrouver son rythme

Le milieu de terrain des Rouches n'apporte pas encore entière satisfaction, en partie parce que Casper Nielsen n'évolue pas encore à son meilleur niveau aux côtés de Marco Ilaimaharitra. Le Danois doit davantage peser dans le jeu du Standard, mais son implication et sa mentalité à l'entraînement font déjà office d'exemples pour le reste du groupe.

"On a discuté pour savoir ce qu'il pense de sa propre situation et de celle de l'équipe. Contre Louvain, il n'a pas vraiment montré ses qualités, mais on doit mettre en place un système où tout le monde peut s'exprimer. Il revient de loin, mais je vois de l'évolution et surtout qu'il a les meilleures statistiques physiques aux entraînements."

"Il fait les kilomètres, il fait les accélérations... S'il n'atteint pas son meilleur niveau, ce ne sera pas de sa propre faute. En termes de leadership, sans trop parler, il montre aux jeunes joueurs ce que c'est qu'un vrai joueur professionnel et comment on peut atteindre son meilleur niveau. Cela passe par la constance, la régularité, et Casper est vraiment un exemple sur ce point", a conclu Vincent Euvrard.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (12/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Vincent Euvrard

Plus de news

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines Interview

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

14:40
La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

La tuile pour Poco : l'Union privée d'un pion majeur pour les premières rencontres de Ligue des Champions

16:00
Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

Willy Demeyer a définitivement tranché : fin du suspense pour Belgique - Liechtenstein

15:30
L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

L'officialisation tant redoutée : le Standard perd l'un de ses plus grands talents

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/09: Leunga Leunga - Stassin

15:00
Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

Igor De Camargo aurait pu... revenir au Standard cet été : "Mais j'avais donné ma parole"

12:00
La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

La fin d'une ère ? Kevin De Bruyne n'est plus le joueur belge le mieux coté sur le célèbre jeu EAFC

14:20
L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

L'Union ravie de jouer au Lotto Park pour une raison bien particulière

13:20
1
"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard Interview

"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard

18:40
1
Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

Jusqu'à 37 millions d'euros (!) : l'offre qui aurait pu tout décanter pour Lucas Stassin

14:00
Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

13:40
1
Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

Contraint et forcé à 31 ans : un ancien des Francs Borains, d'Eupen, Seraing et Mouscron raccroche les crampons

13:00
Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

Pas vraiment sans pitié : Erling Haaland s'est... excusé auprès du gardien adverse

12:20
L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

L'homme sans nation : Mile Svilar peut-il vraiment encore rêver des Diables Rouges ?

11:40
1
Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

Un coach de Pro League bien content que le mercato soit fini : "C'est une période très stressante"

11:00
Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

Ca n'a pas loupé : après sa première défaite avec le Cameroun, Marc Brys pointe "des éléments extérieurs"

11:20
Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

Le "joueur fantôme" d'Anderlecht parle enfin : "Je suis tombé en dépression"

10:30
Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines Interview

Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines

10/09
Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

Quand on l'attaque, Stijnen contre-attaque : "Il a menti à tout le monde"

10:00
Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

Le miracle Simic pour sauver l'été d'Anderlecht : il n'aurait jamais valu autant à l'avenir

09:00
Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

Longtemps cité à Anderlecht à l'époque Fredberg, Christian Eriksen connaît son nouveau club

09:30
Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

08:30
Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

Transféré pour plus de 20 millions d'euros mais pas titulaire ? Senne Lammens croise les doigts

08:00
🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

🎥 Il n'a peur de personne : le show Nilson Angulo contre l'Argentine

07:00
1
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ? Interview

"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

20:40
Une véritable légende du football français annonce sa retraite

Une véritable légende du football français annonce sa retraite

07:40
Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

Officiel : loin de Charleroi et des pelouses de Pro League, Neeskens Kebano fait durer le plaisir

07:20
Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

Les supporters de Bruges n'imiteront pas ceux du Standard : retournement de situation avant le déplacement à la RAAL

06:30
"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

21:40
Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

Des souvenirs mitigés pour Anderlecht et le Standard, un novice pour l'Union : les arbitres du weekend sont connus

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Simic - Mpoku - Rigo - Bolat

21:57
Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

Aussi officiel qu'inattendu : Anderlecht touche le jackpot pour Jan-Carlo Simic !

21:57
Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

Tubize-Braine confirme, thriller à sept buts entre Virton et le Crossing Schaerbeek : le résumé de la soirée en D1 ACFF

22:30
Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

Un nom à retenir ? Anderlecht prolonge un attaquant en pleine ascension

21:20
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20
Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

10/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved