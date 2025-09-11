"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

Vincent Euvrard a du pain sur la planche et cherchera sa première victoire sur le banc du Standard, vendredi contre Malines. En conférence de presse, il s'est exprimé sur trois cas plus sensibles : ceux de Matthieu Epolo, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen.

Le mercato estival étant désormais terminé, Vincent Euvrard peut se concentrer sur son groupe de joueurs, au Standard, qui devra se relever ce vendredi soir contre Malines après trois défaites consécutives subies en championnat.

Le nouveau T1 des Rouches, qui a donné des nouvelles de son infirmerie avant cette rencontre, s'est exprimé mercredi en conférence de presse sur quelques cas précis de son noyau. Parmi eux, Matthieu Epolo, courtisé par Toulouse dans les dernières heures du mercato français, mais resté à Sclessin.



Lire aussi… Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

Je comprends pourquoi d'autres équipes s'intéressent à Matthieu Epolo"

"On a certainement une attention particulière autour de Matthieu Epolo. Il fait des erreurs comme tous les jeunes joueurs, il a des hauts et des bas, mais il fait beaucoup de bonnes choses, comme la manière avec laquelle il a géré les derniers jours du mercato. Il m'a impressionné à l'entraînement dans son agressivité", a assuré Vincent Euvrard.

"Il est parti avec l'équipe nationale, il a voyagé, on l'a appelé pendant le mercato, il est revenu pour ne pas partir. Cela fait beaucoup de choses, mais Matthieu est très posé, très malin, calme et ambitieux. C'est un très bon jeune gardien et je comprends pourquoi d'autres équipes s'intéressent à lui. Il m'a confirmé son implication à l'entraînement et il est clairement mon choix numéro 1."

Euvrard a déjà parlé à Ilaimaharitra de ses cartes jaunes

Autre cas un peu sensible à gérer, celui de Marco Ilaimaharitra, qui compte déjà quatre cartes jaunes et qui se retrouve donc sous la menace d'une suspension. Lors du premier match de Vincent Euvrard sur le banc, à Louvain, le Malgache n'est pas passé loin de se faire exclure avant la pause, et même si son rôle l'oblige à faire certaines fautes, il devra faire attention à ne pas être averti trop souvent.

"Je lui ai parlé dès la mi-temps à Louvain. Il a eu un peu de chance juste avant la pause, car il aurait déjà pu prendre la deuxième. Je lui ai demandé s'il était capable de jouer 45 minutes sans prendre la deuxième carte, et il l'a très bien fait. Il m'a dit qu'il n'allait pas tricher et qu'il serait là quand l'équipe en a besoin."

"On doit veiller à ce qu'il ne prenne pas trop de cartons, même si cela fait partie de sa position quand on est un peu trop ouverts. Les espaces sont plus grands et c'est là qu'il faut faire le petit sacrifice. Avec sa qualité, je suis certain qu'il saura bien gérer ça."

Casper Nielsen, un exemple d'implication qui doit encore retrouver son rythme

Le milieu de terrain des Rouches n'apporte pas encore entière satisfaction, en partie parce que Casper Nielsen n'évolue pas encore à son meilleur niveau aux côtés de Marco Ilaimaharitra. Le Danois doit davantage peser dans le jeu du Standard, mais son implication et sa mentalité à l'entraînement font déjà office d'exemples pour le reste du groupe.

"On a discuté pour savoir ce qu'il pense de sa propre situation et de celle de l'équipe. Contre Louvain, il n'a pas vraiment montré ses qualités, mais on doit mettre en place un système où tout le monde peut s'exprimer. Il revient de loin, mais je vois de l'évolution et surtout qu'il a les meilleures statistiques physiques aux entraînements."

"Il fait les kilomètres, il fait les accélérations... S'il n'atteint pas son meilleur niveau, ce ne sera pas de sa propre faute. En termes de leadership, sans trop parler, il montre aux jeunes joueurs ce que c'est qu'un vrai joueur professionnel et comment on peut atteindre son meilleur niveau. Cela passe par la constance, la régularité, et Casper est vraiment un exemple sur ce point", a conclu Vincent Euvrard.