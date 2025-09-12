📷 "Le 15 août 2026 sera un samedi, tu modifies le calendrier ?" Les supporters du Standard fustigent Willy Demeyer

📷 "Le 15 août 2026 sera un samedi, tu modifies le calendrier ?" Les supporters du Standard fustigent Willy Demeyer
À commencer par cette rencontre face à Malines, le Standard disputera six de ses sept prochains matchs à domicile un vendredi soir. Une situation voulue par le bourgmestre Willy Demeyer, mais vivement critiquée par les supporters liégeois.

Après avoir subi trois défaites consécutives, dont une première sous les ordres de Vincent Euvrard, le Standard doit relever la tête et s’imposer contre Malines, ce vendredi soir.

Vendredi soir : c’est une formule que nous écrirons souvent en cette première partie de saison lorsque nous rendrons compte des matchs du Standard. En effet, les Rouches disputeront six de leurs sept prochains matchs à domicile… un vendredi soir.

Lire aussi… Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

Une situation voulue par Willy Demeyer, qui rappelle que la ville est en difficulté financière, placée sous tutelle, et que le déploiement des effectifs de police coûte moins cher le vendredi soir que le week-end.

Les supporters du Standard fustigent le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer

Les supporters liégeois fustigent ce manque de considération à leur égard et n’ont pas manqué de le faire savoir avant la réception de Malines, dans le cadre de cette septième journée de Pro League.

Avant la rencontre, trois banderoles ont été déployées à l’encontre du bourgmestre de Liège : « Matchs à répétition le vendredi… le supporter paie encore l’addition. Merci Willy ! », ou encore « Les finances de la ville vont mal… la faute à qui, Willy ? ».

La palme de la soirée revient probablement à la banderole de la tribune 4, et à son message : « Willy, le 15 août 2016 tombe un samedi : tu modifies le calendrier ? ». Une chose est certaine : les fans liégeois n’ont pas manqué de manifester leur mécontentement.

