"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4291

Quelques jours après la fin du mercato en Belgique, Jan-Carlo Simic a quitté le Sporting d'Anderlecht pour l'Arabie Saoudite contre 21 millions d'euros, un transfert qui laisse Johan Boskamp perplexe.

Depuis le début de l'été, Olivier Renard a été critiqué pour son mercato à Anderlecht. Le RSCA a dépensé 16 millions d'euros sans, pour le moment, apport notable à l'équipe, tandis que les nombreuses ventes attendues n'ont pas été réalisées.

De nombreux excédentaires sont encore à Neerpede, à l'image de Mats Rits, envoyé dans le noyau B, tandis qu'il a fallu attendre les derniers jours du mercato pour ramener des liquidités dans les caisses, avec les départs de Kasper Dolberg vers l'Ajax Amsterdam et de Jan-Carlo Simic en Arabie Saoudite.

21 millions pour Jan-Carlo Simic : cela laisse Johan Boskamp perplexe

Ce dernier retient particulièrement l'attention de Johan Boskamp, passé par le RWDM et le Lierse en tant que joueur, puis à Anderlecht, entre autres, comme entraîneur. Analyste pour la presse néerlandophone, il s'est montré très perplexe devant le prix obtenu par les Mauves pour le départ de leur défenseur central : 21 millions d'euros.

"Coucke a dû danser sur la table. C'est incompréhensible qu'ils reçoivent une somme aussi colossale pour un défenseur aussi médiocre. Anderlecht voulait 12 millions d'euros et a obtenu 21 millions d'euros", a-t-il déclaré.

"Il est presque certain que les Saoudiens ont mélangé les chiffres, n'est-ce pas ? Je vais poser la question à mon ami Michael Emenalo (ancien joueur du RWDM qui dirige aujourd'hui la Saudi Pro League) pour lui demander comment ça marche exactement", a-t-il conclu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Johan Boskamp
Jan-Carlo Simic

Plus de news

De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

19:00
Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

14:30
Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

18:20
Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

17:29
Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

18:00
"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

17:00
Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

16:30
"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

16:00
"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

15:30
Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

15:00
Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

13:30
26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

14:00
Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

13:00
Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

12:00
Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

12:40
Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

11:00
Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

11:30
2
🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

12:20
La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

07:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

09:00
Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

10:30
Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

08:00
C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

09:00
Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

10:00
20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

22:40
"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

09:30
Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

08:30
Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

22:20
"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

07:20
Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

06:40
L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

07:40
Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

20:30
"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

06:20
Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

23:44
Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines Analyse

Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines

23:15
Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

22:53

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved