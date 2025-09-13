"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

Quelques jours après la fin du mercato en Belgique, Jan-Carlo Simic a quitté le Sporting d'Anderlecht pour l'Arabie Saoudite contre 21 millions d'euros, un transfert qui laisse Johan Boskamp perplexe.

Depuis le début de l'été, Olivier Renard a été critiqué pour son mercato à Anderlecht. Le RSCA a dépensé 16 millions d'euros sans, pour le moment, apport notable à l'équipe, tandis que les nombreuses ventes attendues n'ont pas été réalisées.

De nombreux excédentaires sont encore à Neerpede, à l'image de Mats Rits, envoyé dans le noyau B, tandis qu'il a fallu attendre les derniers jours du mercato pour ramener des liquidités dans les caisses, avec les départs de Kasper Dolberg vers l'Ajax Amsterdam et de Jan-Carlo Simic en Arabie Saoudite.

21 millions pour Jan-Carlo Simic : cela laisse Johan Boskamp perplexe

Ce dernier retient particulièrement l'attention de Johan Boskamp, passé par le RWDM et le Lierse en tant que joueur, puis à Anderlecht, entre autres, comme entraîneur. Analyste pour la presse néerlandophone, il s'est montré très perplexe devant le prix obtenu par les Mauves pour le départ de leur défenseur central : 21 millions d'euros.

"Coucke a dû danser sur la table. C'est incompréhensible qu'ils reçoivent une somme aussi colossale pour un défenseur aussi médiocre. Anderlecht voulait 12 millions d'euros et a obtenu 21 millions d'euros", a-t-il déclaré.

"Il est presque certain que les Saoudiens ont mélangé les chiffres, n'est-ce pas ? Je vais poser la question à mon ami Michael Emenalo (ancien joueur du RWDM qui dirige aujourd'hui la Saudi Pro League) pour lui demander comment ça marche exactement", a-t-il conclu.