Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

La décision du RSC Anderlecht de reléguer Mats Rits en équipe réserve soulève des interrogations. Pourquoi, dans une situation sportive comparable, Cedric Hatenboer est-il autorisé à poursuivre les entraînements avec le noyau A ?

Mardi, Mats Rits a appris qu’il devrait désormais s’entraîner avec les RSCA Futures. Une décision qui ne vient pas de l’entraîneur Besnik Hasi — lequel n’aurait aucun problème à le conserver dans le noyau A — mais bien de la cellule sportive dirigée par Olivier Renard.

Le fait que Rits n’ait pas encore joué cette saison n’aurait pas pesé dans la balance. Une situation d’autant plus étonnante qu’elle ressemble fortement à celle de Cedric Hatenboer. Ce dernier, pourtant promis au même sort sportif et sans perspective de temps de jeu, est toujours autorisé à s’entraîner avec l’équipe première.

La différence ? Selon Het Nieuwsblad, Hatenboer a fait inclure dans son contrat une clause lui garantissant une place permanente à l’entraînement avec le noyau A.

La question de la CCT

Conformément à la convention collective de travail (CCT) des footballeurs professionnels, un joueur doit s’entraîner avec une équipe où il a la possibilité de bénéficier de temps de jeu.

Dans le cas de Rits — tout comme pour Ashimeru ou Foket —, ce principe semble sujet à interprétation, puisqu’ils ne participent pas aux matches des Futures. Leur présence dans des séances tactiques destinées au noyau B perd donc une partie de sa pertinence, ce qui interroge sur le respect de la CCT par le club.

Malgré cette mise à l’écart, Mats Rits n’a jamais affiché de signes de frustration. Depuis plusieurs semaines, il se comporte en professionnel irréprochable, fidèle à son engagement. Un contraste saisissant lorsqu’on se souvient qu’il disputait encore la quasi-totalité des rencontres du RSCA la saison dernière, jusqu’aux Champions Play-Offs.