26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

Le transfert de Tolu Arokodare a rapporté un montant record de 26 millions d'euros au Racing Genk, assorti d'une prime potentielle d'un million supplémentaire. Celle-ci dépendra du nombre de titularisations que l'attaquant enregistrera dans son nouveau club

L’accord conclu entre le Racing Genk et Wolverhampton, le nouveau club de Tolu Arokodare, prévoit une clause liée aux performances de l'attaquant nigérian. En plus du montant fixe de 26 millions d’euros, Genk pourrait percevoir un bonus d’un million supplémentaire.

Cette prime est divisée en deux paliers : 500 000 € seront versés lorsque l’attaquant aura disputé trente rencontres en tant que titulaire, puis 500 000 € supplémentaires après soixante titularisations. Un mécanisme désormais courant, qui permet de conditionner une partie du transfert aux prestations réelles du joueur.

La visibilité de la Premier League ne se refuse pas

Malgré ce montant record pour le club limbourgeois, Arokodare garde la tête froide. "Je ne me concentre pas tant sur ce chiffre", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws. "C’est une bonne chose pour Genk et j’en suis heureux, mais ce n’est pas ma priorité."

L’attaquant a également tenu à saluer son passage en Belgique. "J’ai tellement de merveilleux souvenirs de Genk", a-t-il souligné. "J’y ai tissé des liens qui ressemblent à des relations familiales. Dire au revoir n’a pas été facile, surtout à cause de la relation avec les supporters."

Si son départ a été douloureux, Arokodare estime néanmoins qu’il était nécessaire pour sa carrière. Il pointe la différence de visibilité entre la Jupiler Pro League et la Premier League. "En Belgique, je devais marquer huit buts pour espérer être appelé en sélection", dit-il. "En Angleterre, chaque but compte et sera remarqué."