26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le transfert de Tolu Arokodare a rapporté un montant record de 26 millions d'euros au Racing Genk, assorti d'une prime potentielle d'un million supplémentaire. Celle-ci dépendra du nombre de titularisations que l'attaquant enregistrera dans son nouveau club

L’accord conclu entre le Racing Genk et Wolverhampton, le nouveau club de Tolu Arokodare, prévoit une clause liée aux performances de l'attaquant nigérian. En plus du montant fixe de 26 millions d’euros, Genk pourrait percevoir un bonus d’un million supplémentaire.

Cette prime est divisée en deux paliers : 500 000 € seront versés lorsque l’attaquant aura disputé trente rencontres en tant que titulaire, puis 500 000 € supplémentaires après soixante titularisations. Un mécanisme désormais courant, qui permet de conditionner une partie du transfert aux prestations réelles du joueur.

La visibilité de la Premier League ne se refuse pas

Malgré ce montant record pour le club limbourgeois, Arokodare garde la tête froide. "Je ne me concentre pas tant sur ce chiffre", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws. "C’est une bonne chose pour Genk et j’en suis heureux, mais ce n’est pas ma priorité."

L’attaquant a également tenu à saluer son passage en Belgique. "J’ai tellement de merveilleux souvenirs de Genk", a-t-il souligné. "J’y ai tissé des liens qui ressemblent à des relations familiales. Dire au revoir n’a pas été facile, surtout à cause de la relation avec les supporters."

Si son départ a été douloureux, Arokodare estime néanmoins qu’il était nécessaire pour sa carrière. Il pointe la différence de visibilité entre la Jupiler Pro League et la Premier League. "En Belgique, je devais marquer huit buts pour espérer être appelé en sélection", dit-il. "En Angleterre, chaque but compte et sera remarqué."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Wolverhampton
Toluwalase Arokodare

Plus de news

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

15:30
Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

15:00
Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

14:30
Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

13:30
Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

13:00
Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

Qui succédera vraiment à Senne Lammens à l'Antwerp ? "Mon message a été clair"

12:40
Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

11:30
2
🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

12:20
Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

Le bourgmestre de Ninove explique la délocalisation du match face à Anderlecht

12:00
Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

Ancien capitaine des U15 belges formé à Anderlecht, il se relance... en D3 Amateurs

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

09:00
Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

Domenico Tedesco charme Fenerbahçe : "Il nous a beaucoup impressionnés dès son arrivée"

10:30
C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

09:00
Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

Lendemains de Diables qui déchantent pour Arthur Theate, battu par une équipe réduite... à neuf

10:00
"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

"C'est un bon gars" : après la bagarre qui l'a écarté de Marseille, Adrien Rabiot a fait la paix avec Jonathan Rowe

09:30
Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

08:30
Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

Cinq supporters du Beerschot hospitalisés après la victoire au RSCA Futures

08:00
"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

07:20
"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

"Il a des qualités offensives incroyables, mais..." : Thorsten Fink rappelle les règles à Genk

21:00
La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

07:00
1
L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille commence bien

07:40
Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

Nicky Hayen doit improviser : quatre titulaires manquent à l'appel

06:40
"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

"On savait que ça pouvait arriver" : l'Antwerp justifie ses grosses ventes

06:20
Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

23:44
Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines Analyse

Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines

23:15
Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

Sclessin glacé par Homawoo, puis par Mrabti : quatrième match sans victoire pour le Standard

22:53
Challenger Pro League : Le Beerschot et Lokeren sourient, le RSCA Futures continue de souffrir

Challenger Pro League : Le Beerschot et Lokeren sourient, le RSCA Futures continue de souffrir

23:30
20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

20 millions d'euros n'ont pas suffi : Anderlecht veut bétonner le contrat de sa pépite

22:40
📷 "Le 15 août 2026 sera un samedi, tu modifies le calendrier ?" Les supporters du Standard fustigent Willy Demeyer

📷 "Le 15 août 2026 sera un samedi, tu modifies le calendrier ?" Les supporters du Standard fustigent Willy Demeyer

22:00
2
Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

Et ça continue à Anderlecht : après Vandenhaute, un autre proche s'en va du club

22:20
📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

21:16
Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

21:40
2
Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

Un ancien coach d'Anderlecht règle ses comptes avec le club

20:30
Lammens ou Bayindir pour le derby de Manchester ? Le coach a fait son choix

Lammens ou Bayindir pour le derby de Manchester ? Le coach a fait son choix

19:30
Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club publie un communiqué

20:00
"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved