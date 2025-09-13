"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk
Photo: © photonews

Lors du dernier jour du mercato estival, le Racing Genk a fait ses adieux à Andi Zeqiri. Le Head of Football du club, Dimitri De Condé, explique ce départ et précise que la décision a été motivée non seulement par des considérations sportives, mais aussi émotionnelles.

Revenu de son prêt au Standard, Andi Zeqiri a quitté le Racing Genk après une période où il n’a pas pleinement convaincu sur le plan sportif. Selon le Head of Football Dimitri De Condé, presque la totalité du montant payé par Genk pour son transfert en 2023, soit 2,75 M€, a été récupérée lors de son départ pour le Widzew Łódź, en Pologne.

"Nous avons presque récupéré le montant du transfert que nous avions payé à l'époque pour lui", déclare De Condé dans Het Belang van Limburg. Selon les chiffres de Transfermarkt, son départ de la Cegeka Arena aurait rapporté deux millions d’euros aux Limbourgeois.

Embrasser le maillot du Standard, ce n'est pas passé au Racing Genk

Andi Zeqiri a disputé 39 matchs pour Genk et marqué neuf buts. Lors de son prêt au Standard, l’attaquant suisse a connu une saison productive, mais un retour définitif à Genk était exclu. Le club limbourgeois a préféré une autre solution en attaque, avec Hyeon-gyu Oh, choisi par l’entraîneur Thorsten Fink depuis de nombreux mois déjà.

Le départ définitif de Zeqiri a également été influencé par un incident qui a perturbé sa relation avec les supporters de Genk. Lors de son prêt au Standard, il a embrassé l’écusson du club à plusieurs reprises. "Cela n’a pas été bien accueilli par notre public", explique De Condé. Il reconnaît que les émotions jouent un rôle important dans le football et que de tels gestes symboliques ne restent pas sans conséquences.

Le directeur sportif est même allé plus loin en faisant une promesse explicite : "J’ai promis aux supporters les plus fervents qu’il ne jouera plus jamais avec un maillot de Genk. Est-ce aller trop loin ? Oui, mais je comprends la fierté des supporters", conclut De Condé.

