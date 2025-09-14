Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Emegha

Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

Le mercato a beau s'être terminé il y a quelques jours seulement, les clubs planchent déjà sur les prochaines fenêtres de transfert. Chelsea a ainsi déjà annoncé sa première recrue pour la saison 2026/2027.