Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

Le mercato a beau s'être terminé il y a quelques jours seulement, les clubs planchent déjà sur les prochaines fenêtres de transfert. Chelsea a ainsi déjà annoncé sa première recrue pour la saison 2026/2027.

Vous ne vous souvenez pas d'Emanuel Emegha ? C'est parfaitement normal : acheté deux millions par l'Antwerp en janvier 2022, l'attaquant néerlandais n'était pas parvenu à s'imposer au Bosuil.

Recruté au Sparta Rotterdam, Emegha n'était entré en action qu'à une seule reprise (une montée au jeu de 22 minutes)...et n'est plus jamais réapparu. L'été suivant, la direction avait réussi le tour de force de le vendre plus cher (3,24 millions) au Sturm Graz.

Une opération qui s'est avérée payante pour les Autrichiens. Le joueur s'y est illustré, notamment en Europa League, le lançant vers un transfert à 13 millions à Strasbourg. En Alsace, Emegha confirme : il reste sur une saison à 14 buts en Ligue 1 et s'est même imposé comme capitaine de l'équipe.

De la Meinau à Stamford Bridge, la suite logique

L'international U21 néerlandais va réaliser une opération désormais bien connue à Strasbourg : un transfert à Chelsea. Les Blues ont en effet annoncé qu'Emanuel Emegha changerait de club au sein de la galaxie, il est le premier transfert des Londoniens pour la saison 2026/2027.

La direction veut anticiper l'intérêt d'autres clubs européens et a préféré tout de suite mettre les choses au clair avec son club partenaire...au grand désarroi des supporters. Ces derniers sont lassés de voir leur équipe utilisée comme réservoir pour alimenter le noyau XXl des Blues.