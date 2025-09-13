Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/09: Slimani - Traoré

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Slimani - Traoré

C'est officiel : voici où l'ancien anderlechtois Islam Slimani poursuit son étonnante carrière

Islam Slimani n'en a pas fini avec sa carrière, à l'âge de 37 ans. L'Algérien s'est engagé... en Roumanie ! (Lire la suite)

Du rififi dans un club de Pro League : après avoir loupé un transfert au Qatar, un joueur casse son contrat !

Situation tendue à Zulte Waregem : Abdoulaye 'Ablo' Traoré a unilatéralement rompu son contrat. Il espérait décroche un transfert pour le Qatar cet été. (Lire la suite)