Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"
Il a été question d'arbitrage à plusieurs reprises ce dimanche entre Anderlecht et Genk. L'une des décisions discutées était le penalty non-sifflé sur Zakaria El Ouahdi.

Le marquoir venait d'être débloqué en faveur du RSC Anderlecht, deux minutes plus tôt, quand Zakaria El Ouahdi s'écroulait dans le rectangle un peu avant l'heure de jeu. Une chute un peu théatrâle, mais le doute était permis : Moussa N'diaye avait-il touché l'international marocain ?

El Ouahdi lui-même n'en doute pas un instant. "Il m'a touché, j'en suis sûr à 200%. Je le sais. C'est un peu bizarre que l'arbitre et le VAR ne l'aient pas vu", déclarait-il après la rencontre. Mr D'Hondt ne sera pas appelé par le VAR, preuve qu'il n'y avait pas de "clear error" de sa part.

Le but a fini par tomber pour le KRC Genk, mais un peu tard : les Limbourgeois n'ont pas réussi à mettre le second, et c'est ce que Thorsten Fink voudra surtout retenir. "On peut parler de l'arbitrage, mais le fait est qu'à 11 contre 10, nous ne pouvons qu'être déçus de ce résultat", regrettait l'entraîneur genkois en conférence de presse. 

"Bien sûr, ce n'est pas facile contre un adversaire regroupé. Nous n'avons pas trouvé les espaces... et nous en laissons trop sur le centre qui amène leur but", ajoute Fink. "Je suis heureux de notre réaction, car ce n'était pas évident. La semaine passée, nous étions à 10 contre 11 et avons gagné le match, c'est bien la preuve".

Thorsten Fink sait cependant qu'il va falloir hausser le niveau dès le week-end prochain, contre un Charleroi en forme. "Notre mentalité était bonne, mais il va falloir progresser pour prendre les trois points dès samedi face à Charleroi". 

