Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

Un penalty provoqué avant la trêve contre l'Union, une carte rouge ce dimanche face à Genk : Tristan Degreef vit des semaines compliquées. Son coach l'a défendu, mais le jeune produit de Neerpede va devoir se calmer.

Ce sont des statistiques dignes d'un défenseur central ou d'un milieu de terrain défensif un peu rugueux : cette saison, Tristan Degreef a déjà pris 4 cartons jaunes en 10 rencontres toutes compétitions confondues. La saison passée, avec les A et les Futures, le ratio était encore plus élevé : 10 cartons jaunes en 29 matchs au total.

C'est donc presque une surprise que cette expulsion ce dimanche, pour un pied qui traîne sur la jambe de Bryan Heynen, soit la première de sa jeune carrière. Et s'il veut qu'elle soit la dernière, il va falloir que Degreef calme un peu son ardeur.



"Tristan est encore un jeune joueur. Il s'en sort très bien jusqu'ici, et faisait un bon match jusqu'à cette phase", a souhaité relativiser Besnik Hasi après la rencontre, en conférence de presse. "Cette intensité fait partie de son jeu. Ce n'est pas parce qu'il a pris un carton rouge que je vais lui demander de changer cela".

Hasi souligne également que pour le même prix, le geste de Degreef ne lui valait pas la rouge. "Ca aurait pu être un carton jaune, je trouvais ça un peu sévère. Mais je comprends que l'arbitre pense autrement. Cela dit, en Premier League, je vois des tacles comme ceux-là bien plus souvent", pointe le coach du RSCA.

Reste, alors, à essayer d'allier la précision à l'intensité. Car à l'Union aussi, c'était un geste maladroit de Tristan Degreef qui avait coûté un penalty au RSC Anderlecht. L'apprentissage du haut niveau est impitoyable...