Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine
19 buts ont été inscrits lors de la septième journée de la Jupiler Pro League, ce week-end. Voici notre équipe de la semaine.

Gardien

Nous l’avons mentionné parmi les bons élèves depuis quelques semaines. Encore impérial face au Club de Bruges et aidé par le destin sur le penalty complètement manqué de Tzolis, Marcos Peano a été désigné gardien de notre équipe de la semaine. Six arrêts comptabilisés et de nombreuses actions dangereuses écartées : un match solide du portier louviérois. Brent Gabriel, de Zulte, aurait aussi pu être nommé.

Défense

Une défense à quatre compose notre équipe de la semaine. Sur le côté gauche, l’Athois Yannick Cappelle a encore impressionné contre Louvain, avec le but du 2-0 en guise de récompense.

Lire aussi… "Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

En défense centrale, Wagane Faye s’est montré solide et a inscrit le but de la victoire pour La Louvière contre Bruges. Il a été accompagné d’Emin Bayram, solide défensivement et buteur lors de la victoire de Westerlo à Saint-Trond. Pour le côté droit, nous avons hésité avec le Carolo Kevin Van Den Kerkhof, mais c’est finalement l’Anderlechtois Killian Sardella qui a été plébiscité cette semaine.

Milieu de terrain

Trois milieux de terrain ont retenu notre attention : Yacine Titraoui, excellent avec Charleroi au Cercle de Bruges ; Dogucan Haspolat, presque homme du match sans avoir marqué lors de la victoire de Westerlo à Stayen — avec tout de même une passe décisive à son compteur.

Le troisième profil aurait pu être plus offensif, avec Jakob Napoleon Romsaas qui figurait par exemple dans notre liste réduite. Mais notre choix s’est finalement porté sur Owen Maes, auteur du corner qui a permis à la RAAL d’ouvrir le score et d’une très bonne prestation au milieu de terrain.

Attaque

Deux ailiers et un buteur ont constitué notre ligne offensive. Sur la gauche, nous avons opté pour Michal Skoras, qui cherche la résurrection à La Gantoise après un passage difficile au Club de Bruges. Un but et un bon match du Polonais, qui sera assurément très important aux yeux d’Ivan Leko.

Sur la droite, nous avons choisi un troisième joueur de Westerlo : Griffin Yow, buteur sur penalty et intenable sur son côté. En pointe, notre choix s’est porté sur Aurélien Scheidler, buteur, passeur décisif et homme du match lors de la victoire de Charleroi au Cercle.

Notre équipe de la septième journée

Peano - Cappelle, Faye, Bayram, Sardella - Titraoui, Maes, Haspolat - Skoras, Yow, Scheidler.

Jupiler Pro League
