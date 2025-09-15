Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

Le parquet de l'Union Belge de Football a proposé lundi des sanctions pour deux joueurs qui ont reçu un carton rouge ce week-end en Pro League. Tristan Degreef risque plus gros que Samuel Kotto.

Tristan Degreef a été exclu dimanche contre Genk dès la demi-heure à cause de son pied trop haut levé sur Bryan Heynen. Emporté par sa fougue, il a ainsi laissé Anderlecht à dix pendant plus d'une heure.

Et ce n'est pas tout, le parquet s'est également penché sur son cas ce lundi. Il en résulte une demande de suspension de trois matchs, dont deux effectifs et un avec sursis. Une amende de 2.500 euros est également préconisée.



Kotto lui aussi fixé

L'autre exclu du weekend a vu rouge dans des circonstances différentes. Pour Samuel Kotto (La Gantoise), ce n'est pas la dangerosité du geste qui est en cause, mais bien sa faute en tant que dernier homme face à l'Antwerp.

Le défenseur camerounais a empêché Gyrano Kerk de se présenter face au but et connaît lui aussi la demande du parquet : une suspension de deux matchs est proposée, dont un effectif et un avec sursis. Son amende se limite quant à elle à 500 euros.

Les deux joueurs et leurs clubs ont le choix : accepter les propositions ou faire comparaître l'affaire devant la Commission des Litiges de l'URBSFA dans l'espoir de bénéficier d'une peine plus légère...mais au risque de parfois voir la sanction encore alourdie.