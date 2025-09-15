"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

La victoire de La Gantoise sur la pelouse de l'Antwerp (1-2) a fait plaisir à Matisse Samoise, qui n'est pas vraiment apprécié des supporters anversois. Il a réagi à ce succès après la rencontre.

Par le passé, Matisse Samoise s’est déjà attiré les foudres du public de l’Antwerp. La saison dernière, la tension était à son comble : les Anversois l’accusaient de trop en rajouter. "Il passe plus de temps au sol qu’à jouer", avait lâché Vincent Janssen à l’époque.

Dimanche, chaque ballon touché par le Gantois a déclenché une volée de sifflets au Bosuil. "C’est la troisième fois de suite que je suis sifflé ici… et la troisième fois de suite que l’on gagne", a souri Samoise. "En voyant l'Antwerp à l’extérieur’ sur le calendrier, je savais déjà que ce serait bingo."



Le milieu assure qu’il n’a aucun problème avec l’attitude du public anversois. "Ils ne dépassent pas les limites. C’est leur manière de montrer qu’ils n’ont pas oublié. Moi, je trouve ça marrant. Ce sont des supporters fantastiques", a-t-il même complimenté.

Peu de joueurs atteignent ce cap à 23 ans

Cette rencontre restera de toute façon spéciale : Samoise fêtait sa 150e apparition en Jupiler Pro League sous le maillot de La Gantoise : "Peu de joueurs atteignent ce cap à 23 ans. C’est une fierté, même si cela ne change pas grand-chose. C’est juste beau d’avoir joué autant de matches."

Et comme si cela ne suffisait pas, Samoise a aussi planté le but décisif. Un succès capital pour La Gantoise, qui n’était que 15e avant le coup d’envoi. "Ça apporte sans doute un peu de calme en dehors et auprès des supporters. Nous, on savait qu’on était sur la bonne voie. Désormais, on a le sentiment qu’on peut prendre des points contre tout le monde, ce qui nous manquait auparavant", a conclu le Gantois.