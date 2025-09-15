"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce mardi, l'Union Saint-Gilloise se déplacera à Eindhoven pour y affronter le PSV, à l'occasion de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. L'entraîneur du club néerlandais, Peter Bosz, s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre.

Le coach reste prudent : "L'objectif sera de gagner, évidemment. Mais attention à cette équipe qui fait du formidable boulot depuis des années. Ils sont champions de Belgique en titre et à nouveau en tête de leur championnat. Ils jouent bien et ont de quoi faire mal."

"Mes joueurs ne les sous-estimeront pas, c'est sûr. Je leur ai montré des images de matchs de l'Union, pour qu'ils voient la puissance de cette équipe et comment elle joue. Nous avons beaucoup de respect pour eux," poursuit-il dans des propos relayés par La DH Les Sports +.

L'Union Saint-Gilloise jouera très certainement avec une défense à trois, de quoi inquiéter les Néerlandais ? "C'est un système auquel nous ne sommes pas vraiment habitués aux Pays-Bas, c'est vrai, mais nos buts encaissés ont été le fruit d'erreurs individuelles, pas collectives."

"Nos concurrents ne sont pas seulement la France et le Portugal mais oui, la Belgique a fait de meilleurs résultats que les Pays-Bas sur les trois dernières saisons. C'est une réalité," explique-t-il à propos du coefficient UEFA. 

Le coup d'envoi sera donné demain à 18h45. L'Union Saint-Gilloise disputera alors les premières minutes de son histoire en Ligue des Champions.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis PSV - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:45 (16/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSV
Union SG
Peter Bosz

Plus de news

Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

18:00
Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

17:40
"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

17:20
Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

17:00
Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

16:30
Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

16:00
Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

15:00
"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà

14:40
1
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

13:00
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

12:00
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine

11:40
2
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00
🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

🎥 Alexis Saelemaekers impressionne en Italie : "Il a joué un grand match"

09:30
1
Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

Koni De Winter a disputé ses premières minutes avec l'AC Milan : des débuts réussis ?

09:00
Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

Un ancien Diable Rouge critique un jeune gardien belge : "C'est une erreur"

08:30
"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

"Je trouve ça dommage de la part des fans" : Diego Moreira regrette l'attitude des Ultras strasbourgeois

08:00
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

"Anderlecht qui vend Simic 20 millions, c'est un coup de chance ?" Olivier Renard répond à ses détracteurs

07:00
1
Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

06:30
Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

Besnik Hasi défend Tristan Degreef... qui va tout de même devoir se calmer à l'avenir

06:00
1
Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

23:00
Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

Anderlecht s'en sort-il bien ? "Il y avait faute sur moi, j'en suis sûr à 200%"

22:20
2
Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

Nathan Ngoy infranchissable avec Chancel Mbemba ! Un scénario de folie face aux Toulousains d'Aron Donnum

22:00
Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

22:40
Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

21:40
Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

Le coleader croqué sans merci par Westerlo, l'Union finit le weekend seule en tête

21:20
"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

"C'est absolument ridicule, une décision folle" : l'affaire Nicolas Raskin prend de l'ampleur à Glasgow

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 16/09 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 16/09 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 16/09 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 16/09 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 16/09 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 16/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 17/09 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 17/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 17/09 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 17/09 Inter Inter
Liverpool Liverpool 17/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 17/09 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18/09 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 18/09 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved