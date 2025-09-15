"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

Ce mardi, l'Union Saint-Gilloise se déplacera à Eindhoven pour y affronter le PSV, à l'occasion de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. L'entraîneur du club néerlandais, Peter Bosz, s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre.

Le coach reste prudent : "L'objectif sera de gagner, évidemment. Mais attention à cette équipe qui fait du formidable boulot depuis des années. Ils sont champions de Belgique en titre et à nouveau en tête de leur championnat. Ils jouent bien et ont de quoi faire mal."

"Mes joueurs ne les sous-estimeront pas, c'est sûr. Je leur ai montré des images de matchs de l'Union, pour qu'ils voient la puissance de cette équipe et comment elle joue. Nous avons beaucoup de respect pour eux," poursuit-il dans des propos relayés par La DH Les Sports +.

L'Union Saint-Gilloise jouera très certainement avec une défense à trois, de quoi inquiéter les Néerlandais ? "C'est un système auquel nous ne sommes pas vraiment habitués aux Pays-Bas, c'est vrai, mais nos buts encaissés ont été le fruit d'erreurs individuelles, pas collectives."



"Nos concurrents ne sont pas seulement la France et le Portugal mais oui, la Belgique a fait de meilleurs résultats que les Pays-Bas sur les trois dernières saisons. C'est une réalité," explique-t-il à propos du coefficient UEFA.



Le coup d'envoi sera donné demain à 18h45. L'Union Saint-Gilloise disputera alors les premières minutes de son histoire en Ligue des Champions.