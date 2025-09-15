Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau


Quatre journées ont déjà été disputées en D1 ACFF. L'heure est venue de dresser un premier bilan et d'évaluer la forme des équipes en ce début de championnat.

La quatrième journée de D1 ACFF se déroulait ce week-end. Seul leader, le RAEC Mons a confirmé son statut en s’imposant 5-1 contre le SL16 FC. Malgré un été assez mouvementé, les Dragons sont donc à la hauteur des attentes et restent les seuls à réaliser le 12/12.

L’autre grand concurrent au titre, Tubize-Braine, n’est pas loin derrière. Malgré un partage contre Stockay lors de la première journée, où ils avaient égalisé au bout du temps additionnel, les hommes de Dražen Brnčić sont eux aussi bien présents avec un 10/12 et ne laisseront pas Mons s’emparer du titre si facilement.

La première belle surprise occupe la troisième position : les Zebra Elites, pas spécialement attendus à cette place, réalisent un très joli 9/12 pour commencer la saison. Les jeunes Carolos, battus par Mons lors de la première journée, pourraient rabattre les cartes pour les équipes U23 en Challenger Pro League si la belle série se poursuit. Ce sera néanmoins difficile de rivaliser sur la longueur avec Mons et Tubize-Braine, mais pourquoi pas.

Quatrième, Virton n’est pas trop loin de la place à laquelle on l’attendait après quatre journées. 7/12 pour les Gaumais, qui ont déjà inscrit et concédé douze buts en quatre matchs. C’est très bien offensivement, mais les six buts concédés contre Habay-la-Neuve ternissent la statistique défensive. La première place montoise est déjà à cinq longueurs et il ne faudra plus perdre trop de temps en route.

Habay-la-Neuve répond présent, strict minimum pour le SL16 FC, l'Union Namur inquiète

Habay-la-Neuve, c’est l’autre belle surprise du début de saison. Le promu occupe la cinquième place et compte déjà deux victoires, dont une gifle infligée à Virton dans le derby du sud du pays. À la même hauteur, on retrouve le Crossing Schaerbeek, un autre promu qui compte également six points après quatre journées.

Six points, c’est aussi le total de l’Union Rochefortoise et de Stockay. Dans un début de saison au ventre mou très regroupé, Rochefort a été battu par les deux premiers, Mons et Tubize-Braine, tandis que Stockay, seule équipe invaincue avec Mons et Tubize-Braine, a perdu des plumes face au SL16 FC, surtout, puisque partager contre Virton et Tubize-Braine n’a pas grand-chose d’un mauvais résultat.

Au SL16 FC, d’ailleurs, la situation est relativement encourageante par rapport à la saison dernière. 4/12 n’est pas vraiment un très bon bilan, mais les jeunes Rouches ont trois équipes derrière eux, ce qui est l’objectif principal. La débâcle subie contre Mons ne doit pas totalement faire oublier la victoire à Namur et le partage contre Stockay, même si elle montre l’écart entre les Liégeois et les meilleures équipes de la série.

Dans le bas de tableau, on retrouve les U23 de l’Union Saint-Gilloise, qui ne sont pas passés loin du coche à Rochefort et à Stockay, mais qui ne comptent qu’un point, ainsi que le RFC Meux, qui a remporté, comme les U23 de l’Union, son seul point du début de saison lors de la confrontation directe entre les deux équipes. La déception du début de saison se nomme l’UR Namur, battue à quatre reprises, qui s’annonce partie pour vivre un exercice compliqué.

Division 1 ACFF

 Journée 4
Mons Mons 5-1 SL16 FC SL16 FC
Rochefort Rochefort 3-2 Union SG Union SG
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 0-3 Charleroi Charleroi
Namur Namur 1-5 Tubize Tubize
Schaerbeek Schaerbeek 2-1 Meux Meux
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 2-2 Virton Virton
