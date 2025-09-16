Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

Ce jeudi, le Club de Bruges entamera la phase principale de la Ligue des Champions contre l'AS Monaco. Les Blauw & Zwart devront trouver le chemin des filets, ce qu'ils font mieux en Europe qu'en championnat depuis le début de saison.

Contre le Red Bull Salzbourg, quatre buts ont été marqués par le Club de Bruges. Face aux Rangers, ce sont neuf buts qui sont tombés sur les deux matches. Romeo Vermant a trouvé le chemin des filets à deux reprises, tandis que Forbs, Tresoldi, Tzolis et Stankovic ont également marqué.

Les attaquants de pointe ont donc bien réussi à se montrer en Ligue des Champions depuis le début de la saison, mais il faut nuancer le constat : le niveau des adversaires reste discutable, et notamment les Rangers, qui ont offert très peu de résistance face à un Club de Bruges en forme.

"Ils se sont présentés comme une équipe de café", a d’ailleurs lancé Peter Vandenbempt, commentateur de référence dans le nord du pays. Et selon lui, Romeo Vermant mérite sa chance en tant que titulaire en Ligue des Champions – s’il est pleinement rétabli après une blessure musculaire gênante, mais pas grave.

Vermant, premier choix en pointe ?

Cela pourrait bien être le cas, d’autant que Nicolo Tresoldi, arrivé pour neuf millions d’euros, n’a pas encore totalement convaincu. Gustaf Nilsson est également présent dans la hiérarchie, mais peine à se montrer décisif cette saison, tandis que Kaye Furo reste jeune et peu expérimenté – tout comme l’était Romeo Vermant il y a peu, avant sa progression notable l’an dernier.

Pour l’instant, aucun de ces attaquants n’a le profil de sniper que représentaient Jutgla, Wesley ou d'autres attaquants récemment passés par Bruges. Et malgré leur prix, Forbs ou Diakhon n’ont pas encore émerveillé comme ont pu le faire Bacca, Izquierdo ou même Noa Lang.

Le constat devient encore plus net quand l'intensité affichée en Ligue des Champions manque en Jupiler Pro League. Après six journées, le Club a déjà laissé filer huit points, avec des défaites à Malines et La Louvière et un partage contre Gand. À domicile contre Genk et sur la pelouse de Zulte Waregem (0-1 dans les arrêts de jeu), le résultat aurait pu être encore plus défavorable.

Même dans le derby de Bruges, l’équipe de Nicky Hayen n’a pas vraiment impressionné. Et comme le souligne Marc Degryse, aucun des buts inscrits en championnat ne l’a été par un attaquant de pointe. Un signal inquiétant pour les Blauw en Zwart, alors que la saison est encore très longue.