"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

Après le partage contre le KRC Genk, Colin Coosemans s'est présenté au micro de DAZN et a eu du mal à cacher sa frustration au sujet de Tristan Degreef, exclu. Une attitude qui ne plaît pas aux supporters.

Tristan Degreef le sait certainement lui-même : en prenant un carton rouge (mérité) à la demi-heure de jeu, il a certainement compliqué la tâche de ses coéquipiers. Après la rencontre, Besnik Hasi tenait cependant à défendre son jeune joueur.

Pas exactement l'attitude pour laquelle a opté Colin Coosemans de son côté, au micro de DAZN. "Je dois faire attention à ce que je dis... Tout le monde mérite une seconde chance, c'est ce que je lui ai dit dans le vestiaire. Mais il doit faire attention à comment gérer cette seconde chance", lâchait le coach, visiblement frustré.

💬 | Colin Coosemans komt terug op de rode kaart van Tristan Degreef. 😳 #ANDGNK pic.twitter.com/VJbiQIMG02 — DAZN België (@DAZN_BENL) September 14, 2025

Pas vraiment des propos dignes d'un capitaine, ce que les supporters du RSC Anderlecht ne se privent pas de faire remarquer sur les réseaux.

"C'est inapproprié de communiquer comme ça en interview, surtout en mettant la pression sur un gamin de 20 ans", souligne un compte de supporters. "Que Llansana soit capitaine, il est calme, communique avec les arbitres et donne ses interviews avec contenance".

"Coosemans devrait se regarder dans le miroir. Il n'a même pas su arrêter une frappe à 2km/h", pointe un autre supporter, soulignant que le portier aurait peut-être pu capter le ballon sur le but genkois. "Coosemans n'est pas un vrai leader", ajoute un supporter sur X.