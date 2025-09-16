La FIFA change le calendrier : près de trois semaines de trêve en début de saison, en 2026 !

La FIFA va apporter une modification majeure au calendrier. Les trêves internationales de septembre et octobre 2026 vont être fusionnées, pour créer une grande trêve de trois semaines, lors de laquelle les nations joueront quatre rencontres.

Le calendrier de la FIFA va changer la saison prochaine. En 2026, les trêves internationales de septembre et d’octobre seront fusionnées pour créer une période de 16 jours dédiée aux sélections nationales.

Celle-ci se déroulera du 21 septembre au 6 octobre. Durant cette période, les sélections pourront disputer jusqu’à quatre matchs, contre deux actuellement.

Près de trois semaines de pause en début de saison prochaine

Ce changement est motivé par le bien-être des joueurs. Les longs voyages des internationaux, qui doivent souvent changer de continent pour rejoindre leur sélection, seront ainsi moins fréquents, et les joueurs concernés bénéficieront de quelques jours de repos supplémentaires avant de reprendre avec leur club.

La FIFA prend également en compte la Coupe du monde 2026, qui se terminera plus tard que d’habitude, le 19 juillet, puisqu’elle s’étalera sur cinq semaines au lieu de quatre en raison de l’augmentation du nombre d’équipes participantes, de 32 à 48.

Ce nouveau calendrier entrera donc en vigueur à partir de la saison prochaine et sera valable jusqu’en 2030. Les autres trêves internationales ne subiront pas de modifications : seules celles de septembre et d’octobre sont fusionnées.