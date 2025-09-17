Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Photo: © photonews

Selon la presse locale, l'Espagne envisagerait de boycotter la Coupe du monde 2026 si Israël venait à y participer. La situation est tendue dans la péninsule ibérique.

La situation est tendue en Espagne. Récemment, la Vuelta, le Tour d'Espagne de cyclisme, a été perturbée par des manifestations pro-palestiniennes en raison de la participation d'une équipe israélienne. Ces manifestations ont notamment conduit à l'annulation de la dernière étape et au raccourcissement de certaines autres.

Par la suite, l'Espagne a annoncé qu'elle boycotterait le Concours Eurovision de la chanson en raison de la présence d'Israël, une décision également prise par les Pays-Bas, tandis que l'Irlande, l'Islande et la Slovénie envisagent de suivre le même chemin.

L'Espagne pourrait boycotter la Coupe du monde 2026 si Israël participe

Désormais, dans la péninsule ibérique, des rumeurs circulent concernant un éventuel boycott de la Coupe du monde 2026 par la fédération espagnole de football si Israël se qualifie pour la compétition. Les autorités sportives pourraient intervenir dans les semaines à venir.

"S'il y a bien quelque chose que la FIFA déteste, ce sont les ingérences gouvernementales, sur quelque sujet que ce soit", écrit le quotidien Marca dans son édition de ce mercredi.

Néanmoins, le solide groupe de qualifications dont bénéficie Israël pourrait mettre fin à ces discussions. Les Israéliens sont actuellement troisièmes derrière l'Italie et la Norvège, deux pays où ils doivent encore se déplacer en octobre. Des victoires de Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland et leurs compatriotes règleraient mathématiquement la question.

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe)
Israël
Espagne

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 4-5 Italie Italie
Croatie Croatie 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-1 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-2 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-3 Danemark Danemark
Arménie Arménie 2-1 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-1 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 11-1 Moldavie Moldavie
France France 2-1 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche Autriche
Chypre Chypre 2-2 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 2-3 Portugal Portugal
Serbie Serbie 0-5 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 1-0 Lettonie Lettonie
