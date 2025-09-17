Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

Prêté au Standard lors de la seconde partie de la saison dernière, Andreas Hountondji évolue désormais à Sankt-Pauli, en Bundesliga, toujours prêté par Burnley. Il explose avec trois buts inscrits lors des trois premiers matchs de championnat.

La saison dernière, Andreas Hountondji rejoignait le Standard en début de mercato hivernal, en provenance de Burnley, alors en deuxième division anglaise, mais où il n'avait que peu de temps de jeu.

Chez les Rouches, l'attaquant béninois a soufflé le chaud et le froid. Auteur de plusieurs bonnes prestations et de jolies actions, il n'a néanmoins inscrit que quatre buts et délivré deux passes décisives en 18 rencontres, dans un Standard, certes, à la dérive en fin de saison.

Le début de saison de rêve d'Andreas Hountondji en Bundesliga

De retour chez les Clarets, promus en Premier League cet été, Andreas Hountondji a été prêté une nouvelle fois. C'est Sankt-Pauli, en Bundesliga, qui s'est attaché ses services jusqu'à la fin de saison.

Et là, l'international du Bénin (14 sélections, deux buts) vit un début de saison rêvé. Il a inscrit un but dans chacune des trois premières rencontres de championnat, contre le Borussia Dortmund, Hambourg et Augsbourg ce week-end.

Un excellent début de saison pour l'attaquant de 23 ans, qui semble enfin avoir trouvé un environnement dans lequel il peut exploiter au mieux ses qualités, ce qui n'était clairement pas le cas au Standard. Andreas Hountondji avait des qualités parfaitement visibles, et c'est en Allemagne qu'il les dévoile au grand public.