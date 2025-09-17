Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

Landry Dimata jouera ce soir son tout premier match en Ligue des Champions. L'attaquant belge de 28 ans a quitté Samsunspor pour le club chypriote de Pafos, l'un des invités surprises de cette édition.

Landry Dimata ne le cache pas : la Ligue des Champions a été une fameuse carotte pour signer à Chypre. "Cela a été un facteur déterminant. Je voulais jouer au plus haut niveau et me mesurer aux meilleurs. La Ligue des Champions a toujours été un objectif pour moi. Je me sens comme un garçon qui réalise son rêve", explique-t-il à RTL Sports.

L'ancien attaquant d'Anderlecht a ainsi regardé de manière assez attentive leurs matchs de tours préliminaires : "J'ai suivi le parcours de Pafos, même s'il n'était pas facile de trouver des images. Le but de Jaja lors de la qualification m'a vraiment enchanté, même si j'ai dû ne pas le célébrer trop bruyamment à Samsunspor".

Une fameuse vitrine

Pafos veut créer l'exploit lors de ses matchs face au Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Villarreal ou encore l’AS Monaco. "C'est notre objectif. Nous n'allons pas gagner tous les matchs, mais nous pouvons réaliser un ou deux exploits. La nouvelle formule donne vraiment aux petits clubs la possibilité de surprendre".

Dimata va ainsi retrouver Vincent Kompany, qui était son entraîneur à Anderlecht lors de sa seule sélection chez les Diables en 2020. Et il entend bien profiter des affiches de Ligue des Champions pour à nouveau faire partie du débat en sélection.

"Je suis toujours éligible. Il suffit de quelques buts en Ligue des Champions et d’une bonne saison en championnat… ça va vite ! Je n’ai fermé la porte à personne, je suis toujours ouvert et je suis très ambitieux. Mon rêve, c’est de jouer la Coupe du monde, mais on verra comment cela se passera", conclut-il, avec le rendez-vous américain plus que dans un coin de la tête.

