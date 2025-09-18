De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

À 23 ans, Anouar Ait El Hadj est devenu le joueur qu'on annonçait à ses 18 ans. Après des passages ratés à Anderlecht et Genk, l'Union semble avoir trouvé la recette pour le révéler.

29 juillet 2023, dans les couloirs du stade Edmond Machtens du RWDM. Anouar Ait El Hadj venait de disputer son premier match de championnat avec Genk. Titulaire grâce à Wouter Vrancken, il avait marqué.

Un déclic dès son arrivée à Genk

"Bien sûr, posez toutes les questions que vous voulez", avait lancé Ait El Hadj en souriant. Il savait qu’il avait parfois mis en péril sa carrière prometteuse par manque de sérieux.

Lire aussi… "On savait qu'il pouvait tout faire" : la déclaration pleine de fierté de Pocognoli après l'exploit européen de l'Union

"J’ai engagé un coach qui vient une fois par semaine chez moi", expliquait-il. Un choix logique, après avoir été plusieurs fois rappelé à l’ordre par Vincent Kompany à Anderlecht pour sa condition physique. Un talent, mais une tendance à lâcher trop vite quand les choses n’allaient pas dans son sens. À Genk, ce souci mental avait refait surface. Pas vraiment le profil que recherchait l’Union à l’époque.

Le rôle clé de Bart Meert et Kevin Mirallas

Ses efforts physiques à Genk avaient révélé d’autres chiffres : il était capable de parcourir en moyenne 12 kilomètres par match et possédait les qualités intrinsèques pour presser haut. Bien caché jusque-là, mais les algorithmes de Starlizard ne se trompent pas souvent.

Ait El Hadj avait besoin d’un cadre rassurant. À l’Union, il a trouvé Bart Meert et Kevin Mirallas, des adjoints essentiels. Le premier lui a appris comment et quand presser, le second lui a sans cesse rappelé ses qualités offensives. Petit à petit, le joueur a compris ce que l’on attendait de lui.

Une métamorphose impressionnante

"Il fallait juste forcer la sortie du ketchup", plaisante-t-on aujourd’hui à l’Union. Derrière l’image, un constat : il a trouvé une constance. À Anderlecht et à Genk, il passait d’un bon match à un mauvais. Cette saison, à l’Union, il garde un niveau élevé.

"Il est devenu un meneur de jeu moderne", notait Peter Vandenbempt lors d’un débat sur son évolution. L’Union SG a vu ce que d’autres clubs ne voyaient pas.

