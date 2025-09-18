Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

Les joueurs et le staff de l'AS Monaco sont enfin arrivés en Belgique pour le match de ce soir contre le Club de Bruges. Mais le trajet n'a pas été de tout repos.

En 2025, relier Monaco à Bruges n'apparaît pas comme le trajet le plus périlleux qui soit. Surtout avec les moyens déployés pour les clubs évoluant en Ligue des Champions. Et pourtant, l'ASM retiendra pendant longtemps encore ce vol vers l'aéroport d'Ostende.

Nous vous en parlions d'hier, le décollage a pris un certain retard suite à un problème de climatisation dans l'avion. Dans un sauna qui fera rougir les vestiaires du Patro Eisden, les Monégasques étaient en slip et ont même du descendre en petite tenue sur la piste.



🚨🚨AS MONACO



❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Une galère en entraîne une autre

L'histoire ne s'arrête pas là : alors que la délégation de l'ASM devait décoller ce matin avec un autre avion, ce dernier s'est avéré trop exigu pour emmener à la fois l'équipe première et l'équipe de Youth League, rapporte le compte Ligue 1 on air, recensant tous les déplacements aériens des clubs français. Il a donc fallu attendre un deuxième avion affrété en urgence.

Tout ce petit monde n'est ainsi parti qu'en fin de matinée, pour finalement atterrir à Ostende sur le coup de 12h38. Toucher terre six heures seulement avant la rencontre, voilà qui est bien inhabituel pour une rencontre de Ligue des Champions.

Le retard est tellement important que l'UEFA a été contrainte de déplacer la rencontre de Youth League contre les espoirs brugeois à 15h30.