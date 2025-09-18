Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

Comme pressenti, José Mourinho est le nouvel entraîneur du Benfica Lisbonne. Le club portugais a officialisé la nouvelle.

C'est dans une pimpante Ferrari, une série limitée offerte par Roman Abramovitch en 2008 après son limogeage de Chelsea, que José Mourinho est arrivé cette après-midi à Lisbonne pour parapher son contrat avec Benfica. Une signature et le deal était officiel : le special one est benfiquiste.

Mourinho a signé un contrat de deux ans, les deux parties ont toutefois convenu d'une clause, stipulant qu'elles pouvaient choisir de ne pas poursuivre la collaboration à l'issue de cette saison.

De retour au Portugal 21 ans après son départ de Porto

Le Portugais revient dans le club où il avait brièvement coaché en 2000, il y a déjà 25 ans. Il s'agissait alors de sa toute première expérience comme entraîneur principal après avoir été l'adjoint de Louis Van Gaal et Sir Bobby Robson au FC Barcelone.

C'est toutefois au FC Porto qu'il s'était fait connaître dans toute l'Europe en remportant la Ligue des Champions en 2004. C'est dans un tout autre contexte qu'il revient au pays : Benfica est en crise après la défaite surprise contre Qarabag.

José Mourinho a ainsi signé dans le club qui avait provoqué son propre licenciement du côté de Fenerbahce à l'issue des barrages de C1. Il aura un Diable Rouge sous ses ordres : Dodi Lukebakio a en effet rejoint Benfica cet été.