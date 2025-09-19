Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Lloci

OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

Lokeren a mal démarré sa saison en Challenger Pro League : 0 sur 12 en championnat et une élimination précoce en Coupe de Belgique avaient semé la panique. Le week-end dernier, le club a enfin décroché sa première victoire... et il poursuit son redressement en attirant un nouveau renfort. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 18/09

Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

08:20
OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

08:20
🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

08:00
"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

07:40
"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

07:20
Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

07:00
Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

06:40
🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

06:00
"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

06:20
Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

22:40
Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

23:00
Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

22:20
Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

22:00
Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

21:44
Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk Analyse

21:20
Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

21:00
Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

20:20
Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

20:00
"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

19:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

18:40
Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

18:59
🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

19:20
Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

18:40
Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

18:20
De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

18:00
Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

17:30
"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

17:00
Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

16:30
Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

16:00
Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

15:30
🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

14:30
Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

15:00
Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

14:00
De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

13:30
Du changement à la première place, quelles répercussions pour les Diables ? Le nouveau classement FIFA est sorti

13:00

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 20/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 20/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
