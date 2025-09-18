Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: De Sart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: De Sart
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Sart

Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

Libre depuis cet été, Alexis de Sart s'engage avec le RFC Liège pour une saison plus une option. L'ancien joueur de l'Antwerp et de Saint-Trond veut relancer sa carrière. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 17/09

Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: De Sart

12:20
Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

12:20
🎥 Diego Simeone perd ses nerfs face aux fans de Liverpool et se fait expulser

12:00
Bruges contre Monaco pour lancer sa saison de Ligue des Champions (direct commenté)

11:40
Anderlecht secoué : les scouts dénoncent ce qui se passait sous Vandenhaute

11:20
Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

11:00
Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

10:30
Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

10:00
"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

09:30
"La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

09:00
Une figure respectée du vestiaire de Manchester United sous le charme de Senne Lammens

08:30
La clé du succès de Charleroi face à Genk ? "On est en train de créer une famille", affirme Scheidler"

08:04
Début de rêve pour le PSG, soirée à oublier pour Charles De Ketelaere

07:45
Vincent Kompany prend position et envoie un signal fort à Anderlecht

07:24
Et si l'UEFA refusait le Jan Breydel ? Le Club de Bruges pourrait choisir une destination surprenante

07:00
"On savait qu'il pouvait tout faire" : la déclaration pleine de fierté de Pocognoli après l'exploit européen de l'Union

06:30
Charleroi surprend Genk et signe une troisième victoire d'affilée en championnat

22:38
Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait qu'une bouchée de Chelsea et reste invaincu

23:03
"C'était ça, la classe de l'institution Anderlecht" : un ancien du club tacle Olivier Renard et sa casquette

22:00
L'Antwerp avait le choix : Senne Lammens aurait pu rejoindre un autre grand club que Manchester United

21:40
Pas la meilleure façon de taper dans l'œil de Rudi Garcia : la soirée compliquée d'un Belge en Ligue des champions

21:20
Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

21:00
Patron et Diable Rouge avec Anderlecht : partir "pour partir" n'amènerait rien à Killian Sardella

20:40
🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

20:20
Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

20:00
Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

19:30
"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

19:03
La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

18:40
Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues" Interview

18:20
"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

18:00
Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

17:30
Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:00
"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

16:30
Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

16:00
"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

15:30
Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
