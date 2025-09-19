De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"
Photo: © photonews

Philippe Clement était présent jeudi soir au Jan Breydel pour assister à la rencontre entre ses deux anciens clubs. Il en a profité pour évoquer son avenir d'entraîneur, qui se dessine clairement à l'étranger.

Présence remarquée jeudi soir lors de Club Bruges – AS Monaco : Philippe Clement, ancien entraîneur des deux équipes, a assisté à la large victoire des Blauw en Zwart (4-1) face aux Monégasques.

Sans club depuis son départ des Glasgow Rangers il y a six mois, Clement a savouré son retour au stade Jan Breydel : "C’est comme rentrer à la maison, un peu émouvant même", a-t-il confié à VTM.

L’ex-champion avec Genk et le Club de Bruges, récemment opéré de la hanche, se dit désormais prêt à relever un nouveau défi : "Le football me manque énormément. Je passe mes journées à regarder des matchs. L’opération m’a forcé à mettre tout en pause, mais maintenant je suis à nouveau prêt pour une nouvelle aventure."

Pas de retour en Belgique

Cet été, certaines rumeurs évoquaient un come-back de Clement en Jupiler Pro League. Mais l’intéressé a coupé court : "On verra sur quel train nous monterons, mais ce sera à l’étranger. C’est une décision prise en famille."

En début de semaine, le Pogon Szczecin (Pologne) s’est déjà manifesté. Reste à voir si ce sera la piste choisie par Clement… ou s’il préfèrera patienter pour un club plus ambitieux.

